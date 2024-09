Google Messages fête le milliard du RCS : Photomoji, profils et personnalisation des couleurs

Le RCS a été mis en lumière récemment avec l'annonce d'un futur support de la norme chez Apple en 2024. D'ici là, Google reste le fer de lance du RCS (Rich Communication Services), la firme venant de fêter le milliard d'utilisateurs actifs mensuels dont le RCS est activé dans Messages. Pour l'occasion, la firme de Mountain View a ajouté une tonne de fantaisie à l'application à travers les emoji (avec Photomoji), l'enregistrement vocal ou encore de la personnalisation.

Google permet la personnalisation

Google Messages sur Android vous permet quelque chose qu'Apple a toujours refusé : personnaliser l'interface de la messagerie. Dans la dernière version, actuellement en bêta, Messages vous permet désormais de personnaliser la couleur et l'arrière-plan de la bulle (y compris la barre d'application) pour chaque conversation. Cette dernière adopte une teinte plus claire que votre bulle, tandis que l'autre personne reste neutre. Google présente également les bulles personnalisées, qui sont synchronisées entre vous et le destinataire, comme permettant "d'éviter d'envoyer accidentellement à votre groupe de discussion familial une mise à jour du week-end destinée à votre ami".

Les emojis et réactions dopés

Du coté des emojis, Google Messages proposent des effets visuels animés lorsque vous recevez/envoyez un émoticône seul. Par exemple, l'emoji cœur devient un "cœur rose éblouissant pour exprimer correctement votre excitation".



De plus, les réactions gagnent également des effets qui donnent "plus de vie dans vos conversations" lorsque vous utilisez l'un de ces caractères : 👍❤️ 😂😮😡👎💩🎉😠😢💩🎉😠😢.

La plus grande nouveauté reste cependant Photomoji, qui permet de créer des réactions en extirpant le sujet d'une photo dans Google Messages. Comme Apple avec les Live Stickers d'iOS 17, l'IA du géant de l'internet est exploitée sur l'appareil et se charge de créer une sorte d'émoji. Les photomoji seront sauvegardés dans un onglet spécial pour être réutilisés, tandis que vos amis auront également la possibilité d'accéder aux créations.

Les vocaux améliorés

Google officialise également la refonte des messages vocaux avec l'annulation du bruit, tout en améliorant la "qualité audio globale des messages vocaux en augmentant le débit binaire et le taux d'échantillonnage". Par ailleurs, après avoir enregistré dans le nouveau panneau, neuf émotions différentes vous seront présentées, dont "asperger l'emoji œil de cœur, faire exploser les boules de feu ou faire éclater le party popper", qui thématisent visuellement la forme d'onde. Le destinataire pourra ainsi "entendre vos mots accompagnés d'un effet visuel qui exprime ce que vous ressentez à ce moment-là".

Les effets d'écran

L'application Messages ajoute plus de 15 effets d'écran qui "transforment vos mots en d'éblouissantes représentations visuelles". Cette "symphonie de couleurs et de mouvements" envahit votre écran lorsque vous tapez des messages spécifiques tels que "Je t'aime" ou "Il neige".

Les profils

Dernier point, et non des moindres, Google lance officiellement les profils qui étaient en test chez certains. Ils vous permettent de définir un nom de profil et une photo qui sont liés à votre numéro de téléphone. Cela "façonnera la façon dont vous apparaissez dans les services Google".



Cela résout le problème de la réception de messages provenant de numéros de téléphone qui ne sont pas enregistrés dans vos contacts, ce qui peut être particulièrement utile dans les chats de groupe pour savoir qui sont tous les autres participants du groupe. Cela ressemble aussi aux profils iMessage qu'on peut partager chez Apple.



Toutes ces fonctionnalités de Google Messages sont déployées à partir d'aujourd'hui dans le canal bêta sur le Play Store. Pour aller plus loin, consultez notre dossier sur le RCS.