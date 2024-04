Le début du déclin des Apple TV, Chromecast, Roku et Fire TV

Pour la première fois en France, l'utilisation d'accessoires comme l'Apple TV, le Chromecast, le Roku et la Fire TV est en baisse, selon l'observatoire de l'équipement audiovisuel de l'Arcom. Au premier semestre 2023, ces boîtiers multimédias représentaient moins d'un tiers (28 %) des connexions internet pour la télévision, soit une diminution de 3 points par rapport à 2022. À l'inverse, les téléviseurs connectés progressent. Logique.

La croissance de l'Apple TV est stoppée

Cette tendance baissière n'affecte pas seulement les boîtiers TV, mais aussi les consoles de jeux (- 3 %) ou encore les boîtiers des FAI (- 1 %), toujours prédominants avec 83 % des flux. Les téléviseurs connectés, qui représentent maintenant 53 % des connexions (+ 2 %). En effet, à quoi bon s'offrir une box alors que les applications sont déjà présentes sur son téléviseur ? À part ajouter une télécommande sur la table basse du salon, il y a peu d'arguments en faveur d'une Apple TV.

Apple s'est d'ailleurs quelque peu tirée une balle dans le pied sur ce marché, en intégrant l'application Apple TV chez les constructeurs populaires tels que Samsung, Sony, LG, Toshiba et autre Vizio, mais aussi avec des fonctionnalités comme AirPlay et HomeKit. À partir de là, bien qu'une Apple TV offre une interface plus ergonomique et moins de publicité, un téléviseur dernière génération est plus pratique, d'autant qu'elle offre même l'accès aux services de streaming comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Spotify, Deezer, etc. Sans oublier les jeux dans les nuages.



Pour se relancer dans la domotique, Apple pense à un nouvel appareil, une sorte de HomePod avec écran et caméra.

En lien avec les offres en multi souscription des fournisseurs d’accès à Internet (FAI), le décodeur TV FAI reste le mode de connexion le

plus utilisé (83% des équipés TV connectée), mais se stabilise. A l’inverse, la Smart TV connectée, qui propose de nombreuses

applications à la demande, continue sa progression et est désormais utilisée par plus de la moitié des foyers pour connecter son

téléviseur directement à Internet (53%, +20 points en cinq ans).

D'un point de vue technique, la télévision est désormais plus réceptionnée par Internet que par la TNT avec 67,5 %, contre 44,7 % pour la fibre et 41,30 % pour la TNT. Cette dernière reste l'accès unique pour 19 % des français. Elle offre une qualité d'image et une stabilité souvent meilleure. De plus, elle ne grève pas la bande-passante.



Dernière remarque faite par l'observatoire de l'Arcom, les jeunes 15-24 ans sont les seuls à ne pas utiliser leur téléviseur pour regarder principalement la TV. Ils préfèrent les jeux vidéo en ligne, les services de VOD et les vidéos personnelles diffusées depuis un autre appareil ou un support de stockage.



Vous pensez que le temps de l'Apple TV 4K est compté ?