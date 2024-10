Apple TV+ ajoute 30 films classiques de plus en avril

En ce mois d'avril 2024, Apple TV+ propose désormais près de 30 films classiques et populaires supplémentaires pour une durée limitée, mais toujours réservés aux américains. De quoi améliorer la rétention des abonnés, chose apparemment difficile pour Apple et son catalogue toujours trop maigre.



Le mois dernier, la firme avait ajouté plus de 50 films à son catalogue.

John Wick, Mission Impossible, Forest Gump...

En moins d'un moins, Apple a donc ajouté 80 films à Apple TV+, de quoi donner de la profondeur au service qui était jusqu'à présent composé de créations originales. Des films, séries et documentaires de qualité, mais pas assez nombreux pour conserver les clients sur la durée.

Pour le mois d'avril, la société a ajouté de nombreux titres supplémentaires, notamment :

42

Anchorman : La légende de Ron Burgundy

Armageddon

Arrival

Bridesmaids

Le pont des espions

Clueless

Contagion

Les Asiatiques riches et fous

L'amour fou

Dunkirk

Forest Gump

L'état libre de Jones

S.O.S. Fantômes

Inception

John Wick

John Wick 2

John Wick : Chapitre 3 - Parabellum

Mission : Impossible - Protocole Fantôme

Sherlock Holmes

Pris

Le Partisan

Le Parrain

Le Parrain : Partie II

La Chaleur

Le travail à l'italienne

La ville

Transformers : Dark of the Moon

Transformers

À noter que "Transformers : Dark of the Moon" est disponible en 3D sur Apple Vision Pro. Les films sont disponibles pendant quatre ou huit semaines seulement, selon le titre. Les abonnés peuvent accéder aux films dans la section "Nouveautés du mois sur Apple TV+" de l'application Apple TV.



Pour mémoire, en mars dernier, Apple avait proposé :

21 Jump Street

300

Sniper américain

Argo

Bad Boys

Black Hawk Down

Capitaine Phillips

Catch Me If You Can

Con Air

Draft Day

Le temps des rêves

La journée de Ferris Bueller

Fight Club

Échec au lancement

Fast & Furious 6

Fast Five

Good Burger

Gravity

Horrible Bosses

Comment perdre un homme en 10 jours

Je suis une légende

Jurassic World

Jurassic World : Fallen Kingdom

Kill Bill Volume 1

Kill Bill Volume 2

Knocked Up (en français dans le texte)

Mad Max : Fury Road

Mean Girls

Men In Black

Minority Report

Old School

Sauver le soldat Ryan

Spider-Man

Spider-Man 2

Star Trek

Star Trek : Into Darkness

Star Trek Beyond

Le Comptable

Le garde du corps

The Hurt Locker

Le Prestige

La Proposition

Le Loup de Wall Street

Titanic

Training Day

Deux semaines d'avance

Wyatt Earp

Zodiac

Zombieland

Zoolander

Encore une fois, l'ensemble de la collection "Great Movies on Apple TV+" est disponible pour une durée limitée pour les abonnés des États-Unis uniquement.