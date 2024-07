Le studio UserJoy Japan vient d'annoncer que Trails of Cold Steel : Northern War sera lancé mondialement le mois prochain, le 29 mai, après avoir fait ses débuts dans certaines régions en soft-launch.



Si vous n'avez jamais entendu parler de Trails of Cold Steel, il s'agit d'un jeu de rôle qui se décline dans une version entièrement conçue pour les mobiles et basée sur l'anime qui a été annoncé à la fin de l'année 2022.

Découvrez Trails of Cold Steel:NW

Située entre Trails of Cold Steel II et Trails of Cold Steel III, l'histoire de NW suit le parcours de Lavi, membre des Jaegers du Nord, né et élevé dans l'Ambrie du Nord. Chargée d'une mission redoutable avec ses coéquipiers Martin, Iseria et Talion, elle doit infiltrer l'Empire érébonien pour recueillir des informations sur une mystérieuse menace qui met en péril la sécurité de l'Ambrie du Nord.



Si l'histoire parait compliquée à première vue, c'est que, comme tout bon Trails of Cold Steel, NW propose une narration riche, mais aussi une aventure digne des meilleurs jRPG.

Plongez dans l'univers et le scénario captivants de la série animée The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel - Northern War. Dans cette aventure RPG sur mobile, incarnez Lavi et embarquez pour un voyage aux côtés des personnages de toute la série « Trails » ! Avec sa narration riche, son monde étendu, ses compagnons inoubliables et sa musique nostalgique, préparez-vous à vivre un véritable chef-d'œuvre de RPG.

Esthétiquement réussi, "Northern War" vous propose d'explorer un univers aussi riche et onirique qu'immense, avec ce sentiment de liberté qui manque souvent. Donjons, arènes, raids, épreuves et autres labyrinthes vous attendent.



Pour progresser, il faudra rencontrer des compagnons de route, élucider des mystères et bien sûr, se battre. La composition de l'équipe, la personnalisation des compétences acquises (via le système d'Orbment) et vos réflexes permettent d'offrir une véritable profondeur au gameplay. On sent l'inspiration d'un certain Final Fantasy 7.

Regardez les bandes-annonces officielles :

Si vous précommandez le jeu, vous aurez droit à un SSR Elie MacDowell, des tirages gratuits, et bien plus encore. Foncez sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Trails of Cold Steel : Northern War sera un jeu gratuit avec divers « Hero Limited Pack » achetés dans l'application et des packs quotidiens disponibles.

Télécharger le jeu Trails of Cold Steel:NW