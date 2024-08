Vision Pro : récompensé pour son innovation au Royaume-Uni

L'Apple Vision Pro vient de recevoir une distinction lors d'une cérémonie bien connue au Royaume-Uni. De quoi encourager Apple à poursuivre dans le domaine de l'informatique spatiale, qu'elle juge comme le futur d'internet.

And the winner is…

Petite satisfaction pour Apple. Lors de la cérémonie Design and Art Direction (D&AD), en direct du Royaume-Uni, le Vision Pro a reçu un crayon noir, un prix considéré comme la plus haute récompense de la soirée. Alan Dye, le vice-président de la conception d'interfaces humaines chez Apple, était présent sur place pour les festivités.



Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Par le passé, l'iPhone premier du nom, l'iMac et même le site web apple.com ont été récompensés lors de cette même cérémonie. L'Apple Vision Pro est donc le quatrième de la liste. Son design, son expérience utilisateur (OS) et sa double utilisation réalité augmentée/virtuelle ont visiblement conquis les votants.



Déclaration d'Alan Dye, présent à la cérémonie :

Nous sommes honorés que visionOS ait reçu le prestigieux crayon noir D&AD pour le design numérique. Cette nouvelle ère de l'informatique redéfinira la façon dont nous nous connectons et créons, et ce prix témoigne de l'intégration et du soin étroits que le studio de design et les équipes d'ingénierie d'Apple ont investis dans la création d'une expérience vraiment magique.



Chez Apple, le design joue un rôle central dans la définition non seulement de l'apparence de nos produits, mais aussi, plus critique, de la façon dont ils fonctionnent. Notre objectif a toujours été de créer des expériences utilisateur intuitives qui brouillent les frontières entre le matériel et les logiciels et réinventent la façon dont les utilisateurs interagissent avec la technologie.

De quoi redonner le sourire à Apple, qui continue de croire à 1000 % dans le projet, malgré les nombreuses études indiquant un essoufflement au niveau des ventes. N'oublions pas que c'est le tout premier produit d'une nouvelle gamme, et que seul le temps nous permettra de savoir si c'est un succès ou non. Vivement sa sortie en France et l'arrivée d'un Vision Pro 2 plus élaboré, moins onéreux et forcément plus accessible au grand public.



Source