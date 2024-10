Wedbush mise tout sur Apple pour l'avenir de l'IA

La société d'investissement américaine connue sous le nom de Wedbush à une nouvelle fois exprimé son soutien envers Apple et son avenir qui s'annonce radieux grâce au lancement d'Apple Intelligence.

Apple : une valeur sûre pour Wedbush

Wedbush Securities Inc, société d'investissement privée basée à Los Angeles, semble à fond derrière Apple depuis la WWDC et l'annonce du projet Apple Intelligence. Selon ses investisseurs, Apple s'est clairement positionnée comme le futur leader de l'IA grand public.



Après avoir été critiquée pour son retard, la pomme croquée serait désormais repassée en tête de liste devant ses principaux concurrents Google et Meta. Son partenariat exclusif avec OpenAI et l'intégration de ChatGPT dans l'iPhone donne un poids supplémentaire dans l'expansion du projet. Des centaines d'applications d'IA génératives seront ainsi conçues pour fonctionner sur iOS.

Dans un optimisme débordant, Wedbush déclare même que cela pourrait faire exploser les ventes d'iPhone 16 dans le monde entier et relancer la dynamique sur certains marchés plus complexes comme le marché chinois.



Pour la partie chiffres, la société d'investissement estime à 270 millions le nombre d'utilisateurs d'iPhone qui n'ont pas renouvelé leur smartphone depuis au minimum quatre ans. Elle prédit également 270 millions d'iPhone vendus en 2024, dont une grande partie en fin d'année avec l'arrivée de l'iPhone 16 et d'Apple Intelligence. Une estimation basée sur ses infos concernant la chaîne d'approvisionnement de la marque.



Wedbush mise toujours sur une action au prix de 275 $ (actuellement à 213 $) avec une capitalisation de 4 000 milliards de dollars. Bien que récemment dépassée par NVIDIA, l'action AAPL a de nouveau franchi la barre symbolique des 3 000 milliards en 2024.



Source