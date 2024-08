Le survival horror à la première personne Maid of Sker arrive sur mobile !

Vous aimez Silent Hill et Resident Evil ? Vous allez adorer Maid of Sker, un survival horror en vue à la première personne développé par Wales Interactive. Après avoir fait le bonheur des joueurs sur PC, PlayStation, Xbox et autre Switch, Maid of Sker s'aventure sur l'App Store et le Play Store. Frissons garantis !

Découvrez Maid of Sker

Si vous ne l'avez pas encore essayé, Maid of Sker est un jeu de "survival-horror" se déroulant dans un hôtel isolé, où l'histoire macabre et sanglante puise ses origines dans le folklore britannique. Équipé uniquement d'un dispositif sonore défensif, vous devrez utiliser la furtivité pour échapper à des ennemis contrôlés par une IA sensible au son 3D. C'est ce qui démarque Maid of Sker du reste du genre.

L'intrigue, qui se déroule en 1898, est inspirée du captivant conte gallois d'Elisabeth Williams ("Y Ferch o’r Sger"). Elle raconte l'histoire d'une famille au pouvoir, impliquée dans la torture, l'esclavage, la piraterie, et un mystère surnaturel qui hante les profondeurs de l'hôtel.



Vous pouvez visionner la bande-annonce originale de gameplay de Maid of Sker ci-dessous :



Si l'expérience sur PS5 nous a laissé un excellent souvenir, notamment grâce à la DualSense qui retranscrit une partie des sensations, jouer sur mobile avec des écouteurs devrait être très intéressant. Les développeurs, qui se sont fait connaître pour des jeux comme SOMA, The Bunker et Battlefield 1, ont très probablement tiré parti des vibrations du moteur haptique de l'iPhone.

Notre avis sur Maid of Sker

Maid of Sker offre une atmosphère oppressante à souhait, soutenue par un design sonore exceptionnel qui immerge véritablement le joueur dans l'univers macabre du jeu. Le fait qu'il soit inspiré d'un lieu réel ajoute une couche supplémentaire de réalisme et de mystère à l'expérience.



Cependant, le jeu est parfois trop prévisible et son gameplay, bien qu'intelligent, est souvent trop simple pour un jeu d'horreur. Les gamers les plus aguerris n'en feront qu'une bouchée.

Télécharger Maid of Sker

Si vous souhaitez jouer à Maid of Sker sur mobile, il sera disponible gratuitement avec un achat intégré unique fixé à 6,99 €. De quoi tester avant de passer à la caisse. La sortie est actuellement prévue pour le 10 septembre sur l'App Store. Vous pouvez précommander Maid of Sker sur l'App Store pour iOS et vous préinscrire sur Google Play pour Android.

Attention, Maid of Sker ne prend pas en charge : iPhone X/XR, iPad 9e génération, iPad Mini 5e génération, iPad Air 3 ou version antérieure. Pour profiter des graphismes photo-réalistes, mieux vaut avec un appareil dernier cri...

Télécharger le jeu Maid of Sker