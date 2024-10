Une petite WWDC dédiée à visionOS 2 a eu lieu à Cupertino

Discrètement, Apple a accueilli plus d'une centaine de développeurs visionOS à son siège pour un événement qui ressemble à une sorte de mini WWDC.



L'entreprise américaine a effectivement lancé une série d'événements pour les développeurs visant à favoriser la création d'applications et de contenus pour visionOS, le système d'exploitation derrière son casque Apple Vision Pro. Ces événements, qui vont des ateliers en personne aux consultations en ligne, sont conçus pour aider les développeurs à naviguer sur la nouvelle plateforme et à créer des expériences 3D immersives à l'aide d'outils tels que SwiftUI, ARKit, RealityKit et Reality Composer Pro.

La deuxième WWDC de l'année

L'événement de lancement, « Envision the Future : Build Great Apps for visionOS », a eu lieu au Developer Center d'Apple à Cupertino le 2 octobre dernier. Décrit par les participants comme une « WWDC douillette » (en référence à la semaine des développeurs, plutôt qu'au keynote d'ouverture que l'on connaît), cet atelier d'une journée a rassemblé 170 développeurs venus apprendre les meilleures pratiques en matière de conception d'applications AR/VR, assister à des démonstrations de codage en direct et participer à des ateliers pratiques.

© Todd Heberlein​​​​​​​

Todd Heberlein, l'un des développeurs, a salué l'approche ciblée de l'événement, affirmant qu'il avait permis de créer un environnement collaboratif dans lequel les développeurs, tous novices en matière de visionOS, pouvaient échanger des idées et relever des défis ensemble. Malgré quelques problèmes techniques lors des démonstrations en direct, Todd Heberlein a qualifié l'expérience de « fantastique » et espère que d'autres événements de ce type seront organisés à l'avenir.

D'autres sessions à venir

Cet événement organisé à Cupertino s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large d'Apple visant à aider les développeurs du monde entier à créer du contenu pour son Vision Pro. D'autres ateliers ont déjà commencé à Toronto et se poursuivront tout au long du mois d'octobre, tandis qu'une session en ligne de quatre semaines se déroule à Tokyo. Les développeurs peuvent également réserver des consultations individuelles en ligne dans différentes régions, avec des sessions prévues les 14 et 15 octobre et des créneaux supplémentaires disponibles plus tard dans le mois.

© Todd Heberlein

L'accent mis par Apple sur visionOS arrive à un moment crucial, puisque la société a commencé à vendre son casque Vision Pro au prix de 3 499 dollars en février, d'abord aux États-Unis, puis dans d'autres régions comme la France cet été, à 3 999 euros. Malgré certains parallèles avec les stratégies de Meta en matière de réalité virtuelle, la combinaison d'événements en direct, d'ateliers interactifs et de mises à jour de visionOS, comme la récente sortie de visionOS 2, permet à Apple de se démarquer. Mais surtout, Apple sait que l'écosystème est la clé du succès. Sans applications, le Vision Pro n'a aucun avenir. Et pour le moment, les ventes en berne le confirment.