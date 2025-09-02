L'Infinix HOT 60 Pro+ devient le smartphone le plus fin au monde

L'Infinix HOT 60 Pro+ vient de graver son nom dans l'histoire en décrochant le titre officiel Guinness World Records du smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde. Une prouesse technique qui rappelle les efforts d'Apple pour toujours repousser les limites du design, comme avec les iPhone 6 et 6 Plus qui avaient marqué leur époque par leur finesse.

Un record de finesse impressionnant

Avec seulement 5,95 mm d'épaisseur à son point le plus fin et 6,09 mm au plus épais, l'Infinix HOT 60 Pro+ (ce nom est bien trop long) établit une nouvelle référence dans l'industrie mobile. Cette certification officielle a été validée par un laboratoire accrédité ILAC, qui a effectué des mesures laser précises à dix endroits différents de l'appareil. La cérémonie de remise du record s'est déroulée dans le cadre prestigieux du temple de Borobudur en Indonésie.

Pour mettre cette finesse en perspective, l'iPhone 16 Pro mesure 8,3 mm d'épaisseur, soit près de 40% plus épais que ce nouvel arrivant. Cette course à la minceur n'est pas nouvelle dans l'écosystème mobile — on se souvient de l'iPhone 6 qui, à 6,9 mm, avait soulevé des questions sur la résistance structurelle avec le fameux "Bendgate".



Depuis quelques mois, on assiste à une course à la finesse sur les smartphones. Outre l'Infinix HOT 60 Pro+, Samsung a sorti en début son Galaxy S25 Edge ne mesurant que 5,8mm d'épaisseur (sans l'appareil photo) avec une approche bien plus haut de gamme. Evidemment, tout le marché attend l'iPhone 17 Air qui devrait remplir les mêmes promesses de finesse (5,5 mm annoncés) et, peut-être, lancer une nouvelle mode dans un marché du smartphone qui peine à innover.

Des performances qui défient les contraintes physiques

Malgré son profil ultra-fin, l'Infinix HOT 60 Pro+ intègre des composants solides : écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces en définition 1.5K avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz, processeur MediaTek Helio G200 gravé en 6 nm, et une batterie de 5160 mAh avec charge rapide 45W. L'appareil embarque également un système de refroidissement par chambre à vapeur de 0,33 mm, une prouesse d'ingénierie remarquable dans un chassis si compact.

La marque Infinix, encore peu connue en France, mise clairement sur cette stratégie du record pour se faire remarquer sur un marché dominé par Samsung, Apple et les constructeurs chinois établis. Proposé autour de 160 euros en Indonésie, ce smartphone démontre qu'il est possible d'allier design audacieux et prix accessible, une équation que même Apple peine parfois à résoudre avec ses gammes premium.



Que pensez-vous de cette nouvelle mode de la finesse ? Est-ce qu'un smartphone ultra fin vous attire, malgré les compromis de batterie et de chauffe ?