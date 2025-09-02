Orange active la 5G+ pour les détenteurs de l’option Multi-SIM

orange-et-moi forfait iphone ipadOrange lève enfin une limitation frustrante pour ses abonnés iPhone. Après plusieurs mois d'incompatibilité technique, l'opérateur historique permet désormais aux utilisateurs de l'option Multi-SIM de profiter pleinement de la 5G+, cette technologie de nouvelle génération déployée depuis mars dernier.

Une incompatibilité qui appartient au passé

Depuis juin, les détenteurs d'iPhone peuvent théoriquement accéder à la 5G+ d'Orange, mais tous n'étaient pas logés à la même enseigne. Les abonnés ayant souscrit aux options Multi-SIM et Multi-SIM Extra se trouvaient dans une situation paradoxale : disposer d'un forfait 5G+ mais ne pas pouvoir activer cette fonctionnalité avancée sur leur smartphone Apple.

Cette limitation technique, que l'opérateur attribuait à des problèmes informatiques internes, touchait particulièrement les utilisateurs d'écosystème Apple qui souhaitaient partager leur forfait entre leur iPhone et leur Apple Watch. La frustration était d'autant plus grande que ces options Multi-SIM sont populaires auprès des détenteurs de produits connectés.

Orange confirme aujourd'hui que cette incompatibilité est résolue. Les abonnés équipés d'une Multi-SIM reçoivent désormais des SMS les invitant à activer la 5G+ gratuitement, avec un délai d'activation pouvant atteindre cinq semaines. De même, les clients disposant déjà de la 5G+ peuvent commander l'option Multi-SIM sans restriction. Si vous ne recevez aucun SMS ou notification dans l'espace client, il est possible d'activer la 5G+ par simple demande au service client.

Une exception qui subsiste

Malgré cette avancée significative, une limitation persiste pour les détenteurs du forfait Série Spéciale 5G+ à 180 Go, proposé à 41€ par mois. Ce forfait pionnier, qui incluait la 5G+ par défaut dès son lancement, demeure incompatible avec l'option Multi-SIM. Orange reconnaît ce problème technique et assure à iGen que ses équipes travaillent activement à sa résolution.

Cette situation illustre les défis techniques que rencontrent les opérateurs lors du déploiement de nouvelles technologies. La 5G+, ou 5G standalone, représente une évolution majeure avec une architecture entièrement dédiée, offrant une latence réduite et des appels vocaux directement en 5G sur les iPhone 15 et 16. Cette compatibilité retrouvée avec les options Multi-SIM marque une étape importante dans la démocratisation de cette technologie auprès des utilisateurs Apple les plus exigeants et connectés sur iPad et Apple Watch.

Charmant_Lutin - iPhone premium

Vous pouvez demander la 5G gratuitement sur l’application « Orange et moi ». Le processus se déroule en 2 clics réception du sms de confirmation.

02/09/2025 à 18h15

Yoann399 - iPhone premium

@Jmarc91

50€/mois 🤷‍♂️🫣 Pour combien de Go ?

Chez Sosh (même réseau) c’est 15€ pour 150Go et 21€ pour 200Go !

En gros tous les 3 ans j’ai un iPhone gratuit pour le prix ton forfait chez Orange… 🤕

02/09/2025 à 16h17

Jmarc91 - iPhone premium

Par contre même avec un forfait 5G à presque 50 euros c est tjr pas activé chez moi !!!!!!

02/09/2025 à 14h48

