Le GTA-like ANANTA se dévoile en vidéo !

NetEase Games et Naked Rain viennent de mettre en ligne une bande-annonce de gameplay de sept minutes pour ANANTA, un RPG en monde ouvert gratuit qui fait déjà tourner la tête des amateurs de GTA. Présenté lors en amont du Tokyo Game Show 2025, du 25 au 28 septembre à Makuhari Messe, ce titre promet une immersion totale dans Nova City, une métropole bouillonnante comparable à l’univers de Grand Theft Auto, mais avec une touche unique d’esthétique anime et une créativité débordante.

Une ville vibrante où tout est possible

ANANTA place l’exploration au cœur de l’expérience. Incarnez divers personnages – du capitaine de force spéciale au hacker, en passant par le livreur ou le streamer – et plongez dans une ville dynamique où chaque quartier, des ruelles secrètes aux avenues illuminées de néons, réserve son lot de surprises. Rencontrez des personnages intrigants, formez votre équipe pour des aventures épiques, affrontez des menaces cachées ou profitez simplement de la vie nocturne trépidante.



La ville déborde d’interactions : caressez des chats dans un parc, assistez à des affrontements de gangs ou croisez des bizarreries comme une toilette ambulante, mêlant réel et surréaliste pour une immersion sans pareille.

Un gameplay riche et innovant

Le système de combat d’ANANTA se distingue par sa créativité. Inspiré par des titres comme Yakuza ou Sleeping Dogs, il permet d’utiliser des objets du quotidien – poubelles, clubs de golf – ou de tirer parti du terrain pour des affrontements fluides et mémorables.



Les mécaniques incluent :

Interactivité poussée : Transformez des objets ordinaires en armes dévastatrices.

: Transformez des objets ordinaires en armes dévastatrices. Stratégie flexible : Emparez-vous des armes ennemies et expérimentez diverses tactiques.

: Emparez-vous des armes ennemies et expérimentez diverses tactiques. Combats dynamiques : Des contre-attaques précises pour une montée d’adrénaline garantie.

Vous l'aurez compris, le titre emprunte également à d’autres références : le changement de personnages façon GTA, l’infiltration et les déplacements spectaculaires à la Spider-Man (comme se balancer entre les gratte-ciel), ou encore une touche d’hacking inspirée de Watch Dogs. Ajoutez à cela une variété de mini-jeux dans l’esprit de Saints Row, et ANANTA se présente comme un cocktail explosif de genres, mixé avec audace pour offrir une expérience nouvelle.

Un titre à suivre

Avec un niveau de détail rarement vu et une ambition comparable aux plus grands mondes ouverts, ANANTA se positionne comme un titre à surveiller.Ce qu’il faut retenirEn développement sur iOS, Android, PlayStation 5 et PC, ANANTA n’a pas encore de date de sortie confirmée. La bande-annonce a suscité un vif enthousiasme, mais elle reste un aperçu soigneusement orchestré. Avec le Tokyo Game Show 2025, on espère en savoir plus sur l’expérience réelle du jeu.



Et voici la fameuse vidéo d'ANANTA :