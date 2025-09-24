iOS 26 a cassé la recherche de l'application Calendrier

calendrier icone app ipa iphone ipadLa mise à jour iOS 26 a perturbé la fonctionnalité de recherche dans l'application Calendrier pour certains utilisateurs d'iPhone, selon des rapports provenant de la communauté de support Apple, Reddit, X et autre plateformes de discussion en ligne. Moins grave que les soucis de réseau, mais embêtant tout de même.

Calendrier a du mal avec iOS 26

Le problème affecte divers modèles d'iPhone, allant de l'iPhone 13 mini à l'iPhone 17 Pro, et persiste dans la version bêta d'iOS 26.1. Les utilisateurs concernés signalent que la recherche d'événements existants dans le calendrier ne retourne aucun résultat, bien que le problème soit inconstant, certaines recherches fonctionnant encore.

ios 26 calendrier recherche

Les premières plaintes ont émergé pendant les tests de la version bêta d'iOS 26, mais le problème a gagné en visibilité depuis la sortie de la mise à jour la semaine dernière.

Le support d'Apple a reconnu le problème et confirmé qu'une correction est en cours de développement pour une future mise à jour, sans préciser si elle arrivera avec iOS 26.0.1 ou iOS 26.1. Il est conseillé aux utilisateurs de maintenir leur appareil à jour.

5 réactions

Pierre - iPhone

@Matchou159
Même soucis que toi

24/09/2025 à 22h33

Matchou159 - iPhone premium

C’est surtout le comportement du calendrier qui est étrange. Quand on navigue de mois en mois ça monte ou descend l’interface c’est chelou

24/09/2025 à 21h33

Pierre18 - iPhone

Pas de problème pour moi

24/09/2025 à 21h18

Celo - iPhone

Il y a un problème de mon côté

24/09/2025 à 20h41

Jmarc91 - iPhone premium

Moi pas de problème :)

24/09/2025 à 20h11

