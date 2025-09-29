Le PDG de Telegram dénonce une tentative de chantage politique de la France

Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram, est au cœur d’une nouvelle polémique après avoir accusé la France de lui avoir demandé de censurer des chaînes moldaves en échange d’un traitement judiciaire favorable. Cette affaire s’ajoute à ses démêlés judiciaires en cours dans l’Hexagone.

Le PDG de Telegram toujours en conflit avec les autorités françaises

Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram, a accusé les services de renseignement français d’avoir tenté de lui faire censurer certaines chaînes moldaves sur sa plateforme. Cette demande serait intervenue dans le contexte des élections parlementaires en Moldavie. Selon Durov, elle lui aurait été transmise par un intermédiaire et accompagnée d’une proposition d’« influence judiciaire favorable » dans l’affaire qu’il affronte actuellement en France. Le dirigeant de Telegram affirme avoir catégoriquement refusé, dénonçant une tentative de pression politique et une ingérence inacceptable. De son côté, le ministère français des Affaires étrangères a rejeté ces accusations, affirmant que Durov a déjà utilisé ce type d’allégations par le passé, notamment en lien avec d’autres scrutins à l’international.

Cette déclaration intervient alors que Pavel Durov est sous contrôle judiciaire en France depuis son arrestation en août 2024 à l’aéroport du Bourget, près de Paris. Il est visé par une enquête pour crime organisé, notamment en lien avec l’utilisation de Telegram pour des activités illégales telles que le trafic de drogues, la diffusion de contenus illicites ou la cybercriminalité. Les autorités françaises lui reprochent également de ne pas coopérer suffisamment avec les enquêtes en cours. Depuis son arrestation, il est contraint de rester sur le territoire français et a dû verser une importante caution.

Né en 1984 à Saint-Pétersbourg, alors Leningrad, Pavel Durov s’est d’abord fait connaître en 2006 en cofondant VKontakte (VK), le principal réseau social russe, souvent comparé à Facebook. Après avoir refusé de céder aux pressions du gouvernement russe sur VK, il a quitté la Russie en 2014 et s’est installé à Dubaï, où se trouve aujourd’hui le siège de Telegram.

Créé en 2013, Telegram compte désormais des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde. Durov, libertarien revendiqué, défend farouchement la liberté d’expression et la confidentialité des échanges, ce qui l’amène régulièrement à s’opposer aux gouvernements qui cherchent à imposer des mesures de censure ou à obtenir l’accès aux données des utilisateurs. Cette philosophie en fait une figure controversée dans le débat sur la régulation des plateformes numériques.