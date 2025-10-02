Morgan Stanley optimiste sur l'action AAPL avec le succès de l'iPhone 17

Environ deux semaines après leur lancement, les analystes de Morgan Stanley rapportent que la série iPhone 17 bénéficie d'une demande "légèrement plus forte" que prévu, selon les délais d'expédition prolongés sur la boutique en ligne d'Apple et les informations recueillies auprès de la chaîne d'approvisionnement. De quoi relever ses prévisions sur l'action AAPL.

L'iPhone Air a du mal

Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max enregistrent une forte demande initiale, tandis que l'iPhone Air, ultra-fin et très plaisant, affiche une performance relativement faible, selon les premiers chiffres. Erik Woodring de Morgan Stanley a indiqué que les vérifications de la chaîne d'approvisionnement suggèrent une probable augmentation de la production de l'iPhone 17, pouvant dépasser 90 millions d'unités au second semestre 2025, contre 84 à 86 millions d'unités actuellement.

Une cotation boursière optimiste

La firme a relevé son objectif de cours pour l'action AAPL à 298 $. Cependant, les prix actuels des actions, autour de 256 $, reflètent déjà une forte demande pour la gamme iPhone 17. Les analystes estiment qu'une hausse supplémentaire est nécessaire pour une croissance soutenue à court terme.



Pour 2026 et 2027, les perspectives sont toujours optimistes concernant les expéditions d'iPhone, portées par l'attente du premier iPhone Fold d'Apple, prévu pour septembre 2026, que les analystes qualifient de "plus grande innovation de l'entreprise depuis des années". Et il va sans dire qu'on est très impatient de le découvrir, même avec un tarif haut perché attendu à plus de 2 000 euros.