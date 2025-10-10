Vivo copie iOS 26 sans complexe avec OriginOS 6

À peine iOS 26 et son design Liquid Glass sont-ils sortis que Vivo s'empresse de les copier. Le fabricant chinois vient de dévoiler OriginOS 6, une interface qui ressemble à s'y méprendre au système d'exploitation d'Apple. Horloge translucide, centre de contrôle, notifications empilées, boutons arrondis... tout y est. Même les fonds d'écran dynamiques avec effet 3D rappellent les scènes spatiales de Cupertino. La ressemblance est si frappante qu'on pourrait facilement confondre les deux interfaces.

Une stratégie d'imitation assumée

Vivo ne cache même pas son jeu. Dans sa vidéo de présentation, le constructeur multiplie les références à l'eau et au verre, reprenant jusqu'aux animations de Siri avec ses rubans multicolores qui apparaissent sur les bords de l'écran. Si ça vous rappelle le Liquid Glass et Apple Intelligence, ce ne sont de pures coïncidences. L'entreprise parle de "fluidité" et de "mouvements sans à-coups", mais le résultat final reste une copie quasi pixel par pixel d'iOS 26.

Cette démarche pose question. Certes, l'inspiration mutuelle existe depuis toujours dans la tech, mais ici, on dépasse largement le stade de l'influence créative. Vivo franchit la ligne qui sépare l'hommage du plagiat assumé. La marque avait déjà tenté le coup avec son "Atomic Island", une réinterprétation de la Dynamic Island d'Apple lancée l'an dernier.

Un signal inquiétant pour l'industrie Android

Ce qui dérange vraiment, c'est la rapidité avec laquelle cette copie arrive. Moins d'un mois après la sortie publique d'iOS 26, Vivo présente déjà une interface qui en reprend tous les codes visuels. Xiaomi avait fait de même il y a quelques mois avec HyperOS 26. Cette course à la photocopie montre un cruel manque d'originalité dans l'écosystème Android chinois.

Pour les utilisateurs, cette uniformisation visuelle pose un vrai problème d'identité. Si tous les constructeurs se contentent de copier Apple, où est la valeur ajoutée d'Android ? Samsung et Google observent attentivement la situation. Leur réaction déterminera si cette tendance devient la norme ou reste l'exception. OriginOS 6 sortira le 15 octobre en Chine, basé sur Android 16, et Vivo prévoit de commercialiser de nouveaux smartphones dont le Vivo X300 FE aux États-Unis.