30 % des propriétaires américains d’iPhone voudraient un Android pliable en 2025

Une récente enquête auprès de 2 000 propriétaires d’iPhone aux États-Unis indique que près d’un tiers d’entre eux pourraient se détourner d'Apple pour Samsung ou Google afin d’obtenir un téléphone pliable cette année, plutôt que d’attendre le lancement supposé de l’iPhone Fold en 2026. Un chiffre qui nous semble largement exagéré.

Une étude de SellCell qui pose question

Réalisée par SellCell, l'enquête déjà aperçue hier suggère que 68,3 % des propriétaires d’iPhone prévoient de passer à l’iPhone 17, un chiffre remarquablement élevé étant donné que la plupart des utilisateurs conservent leur smartphone entre quatre et cinq ans. Si plus, 30,3 % des répondants ont déclaré qu’ils envisageraient d’acheter un téléphone pliable cette année, notamment le Samsung Galaxy Z Fold 7 ou le Google Pixel 10 Pro Fold. Parmi ceux-ci, 20,1 % penchent pour Samsung et 10,2 % pour Google.

Le Samsung Galaxy Fold 7

Étant donné que ces pourcentages représentent l’ensemble des personnes interrogées, il est probable que l’enquête se soit concentrée uniquement sur ceux qui prévoient de changer de téléphone en 2025. Cependant, l’idée que 30 % des utilisateurs d’iPhone abandonneraient Apple à seulement un an du lancement de son premier téléphone pliable semble improbable, surtout compte tenu de leur fidélité au cours des sept dernières années face aux téléphones pliables des concurrents. L’utilisation du terme « envisageraient » tempère ce constat, mais elle reste exagérée.



Du côté positif pour Apple, les deux tiers des répondants prévoient de passer à l’iPhone 17, contre 61,9 % pour l’iPhone 16 l’année dernière. Cependant, une nouvelle inquiétante émerge : 50 % des propriétaires d’iPhone trouvent Android de plus en plus attrayant, citant l’intelligence artificielle (13 %), le prix (11 %), les appareils photo (11 %) et les téléphones pliables (9 %). Par ailleurs, 44 % des répondants ont souligné l’importance des fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple, y compris les outils de photographie et d’édition, bien que ce chiffre semble également élevé.



Pensez-vous qu'un client Apple puisse se laisser convaincre et mettre 2 000 euros dans un smartphone Android, aussi pliable soit-il ? L'écosystème d'Apple, mêlé à son expertise en ergonomie, nous laisse penser que l'iPhone 18 Fold apportera ce petit truc en plus qui donnera véritablement envie d'avoir un appareil hybride, à mi-chemin entre iPhone mini et iPad mini. Pour la firme, c'est la création d'un nouveau segment qui ne devrait pas cannibaliser les ventes des deux produits cités, le prix du premier Fold étant attendu pour dépasser les 2 000 euros.