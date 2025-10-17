Magenta Arcade II revient pour tout exploser sur mobile

Magenta Arcade II est enfin disponible sur iOS et Android, offrant une suite encore plus folle et étrange à son cultissime prédécesseur. Développé par l'équipe derrière Dandara: Trials of Fear, ce shoot'em up frénétique réinvente le genre en faisant de votre doigt la star – pas d'avatars ni de vaisseaux spatiaux nécessaires. L'arme c'est vous.

Découvrez Magenta Arcade II

En tant que divinité omnipotente, vous reprenez votre royaume à la famille excentrique Magenta, menée par la brillante mais diabolique scientifique Eva Magenta. Elle a corrompu vos fidèles en ennemis robotiques, aidée par sa famille farfelue dans un conte loin des standards (et pas forcément à raconter aux enfants).

Une fois Magenta Arcade 2 installé, tapotez et balayez l'écran pour déchaîner des vagues de projectiles, emplissant le champ de bataille d'explosions dans des décors destructibles et peuplés d'une douzaine de "Robotos" uniques – des inventions ingénieuses dont le seul but est de vous vaincre. Une fois tous éliminés, les petits soldats laisseront place à des boss tous plus fous que les autres.



Les contrôles directs sont intuitifs, avec votre doigt comme "guide", testant vos réflexes dans des vagues rapides d'ennemis et de défis. Attention, la moindre erreur se paye cash comme disait l'autre, c'est le lot de cette catégorie qui ne semble jamais à bout de souffle.



Aucune connaissance préalable requise ; cet opus autonome plonge directement dans le chaos, parfaite pour les nouveaux venus ou les fans du premier titre.

Un style audacieux et coloré, accompagné d'une bande-son pulsée par Thommaz Kauffmann, infuse ce monde artisanal d'énergie espiègle. Hautement rejouable avec des secrets à débloquer, des scores à atteindre et une difficulté croissante, il fait sa place dans les jeux de tir sans mal.

Magenta Arcade II capture l'essence des jeux rapides : personnages excentriques, humour électrique et frénésie au bout du doigt. Disponible dès maintenant pour 6,99 € (ou 4,79 € sur le Play Store pour Android), c'est un retour divin !

Télécharger Magenta Arcade II à 6,99 €