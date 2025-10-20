Coyote : la barre de prévision arrive sur CarPlay

L'application Coyote vient d'enrichir son interface avec une fonction qui existait déjà, mais seulement en accès limité. La barre de prévision, auparavant réservée au mode expert, débarque aujourd'hui sur l'ensemble des interfaces : mode carte sur smartphone, mais aussi Apple CarPlay et Android Auto. Une extension logique pour une application qui mise depuis ses débuts sur l'anticipation des dangers routiers.

Une barre verticale pour voir plus loin

La fonction affiche visuellement les événements à venir sur la route, jusqu'à 20 ou 30 kilomètres selon le mode utilisé. Concrètement, une barre verticale apparaît à l'écran et indique en temps réel les zones de contrôle, les ralentissements, les travaux ou encore les dangers signalés par la communauté. L'objectif : permettre aux conducteurs d'adapter leur conduite sans attendre l'alerte sonore classique, souvent perçue au dernier moment.

Cette évolution répond à un constat partagé par beaucoup d'automobilistes : la multiplication des changements de limitation. Selon Coyote, un conducteur doit composer avec 17 variations de vitesse autorisée tous les 100 kilomètres. Un rythme qui laisse peu de place à l'inattention, d'autant que 14 millions de flashs ont été enregistrés en 2024, dont 90% pour des excès inférieurs à 20 km/h.

CarPlay et Android Auto enfin alignés

L'intégration complète de cette fonctionnalité sur les systèmes embarqués marque une étape importante. Jusqu'à présent, les utilisateurs de CarPlay et Android Auto profitaient des alertes vocales et visuelles, mais sans cette lecture anticipée de l'itinéraire. Désormais, l'expérience devient homogène, quel que soit l'écran utilisé.

Pour rendre l'ensemble plus lisible, Coyote a également retouché certaines icônes. Les contrôles, par exemple, apparaissent sous forme de triangles plutôt que de carrés, avec davantage de couleurs pour faciliter l'identification rapide. Une interface plus épurée qui s'adapte aux usages actuels de la conduite connectée, sans multiplier les notifications intrusives.

Cette mise à jour s'inscrit dans la continuité de la refonte totale de l'application lancée en mai dernier. À l'époque, Coyote avait déjà modernisé son interface avec un mode carte plus clair, une visualisation 3D de la voirie et des alertes progressives. Aujourd'hui, la marque française poursuit cette logique en harmonisant son offre sur tous les supports, tout en restant fidèle à son ADN : une application communautaire et collaborative au service de la sécurité routière.

Télécharger l'app gratuite Coyote : Carplay, GPS & radar