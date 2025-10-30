Sorties jeux : Decarnation, INMOST, The Run, Inkvasion et Resonance Solstice

Aujourd'hui, 8 nouveaux jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Decarnation, INMOST, The Run, Inkvasion et Resonance Solstice.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Duet Night Abyss (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0.11, VO, 2,8 Go, iOS 12.0, Hong Kong Spiral Rising Techno...) Duet Night Abyss est un RPG d’aventure fantastique offrant une grande liberté, où deux protagonistes explorent un monde mêlant magie et technologie tout en affrontant des démons à travers des perspectives multiples. Le jeu propose un combat 3D dynamique avec changement libre d’armes mêlée et à distance, des personnages et armes à débloquer librement, ainsi que des options de personnalisation et des affrontements tactiques intenses pour créer des stratégies uniques. Télécharger le jeu gratuit Duet Night Abyss

INMOST (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.63, VF, 1,1 Go, iOS 13.0, Chucklefish Limited) Inmost est un jeu de plateformes narratif en pixel art mêlant horreur et poésie, où trois personnages aux destins liés explorent un labyrinthe surnaturel rempli d’énigmes et de secrets. Entre infiltration, pièges mortels et émotions profondes, cette aventure sombre et cinématique aborde la souffrance, le sacrifice et les liens familiaux dans une atmosphère visuelle d’une beauté macabre. Notre coup de coeur de la semaine ! Également disponible sur Android. Télécharger le jeu gratuit INMOST

Inkvasion (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.0.0, VO, 485 Mo, iOS 14.0, ChillyRoom) Inkvasion est un jeu de stratégie et de construction en 3D au style blocky, combinant gestion de ressources, RTS et tower defense, où vous devez développer votre ville et préparer ses défenses contre des vagues de créatures d’encre corrompues. Avec des modes solo, multijoueur et coopération, des terrains dynamiques et des événements aléatoires, chaque bataille exige planification, tactique et adaptation pour protéger votre population et triompher. Télécharger le jeu gratuit Inkvasion

Resonance Solstice (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.0.3, VO, 3,7 Go, iOS 12.0, Ujoy Games Limited) Resonance Solstice est un RPG de trading en temps réel combinant simulation ferroviaire et combats de cartes stratégiques, où vous incarnez un conducteur chargé de reconnecter les villes pour sauver un monde post-apocalyptique. Entre gestion de train, commerce interurbain en temps réel et batailles de cartes tactiques, le jeu offre une aventure immersive de style anime avec des personnages animés en Live2D et un casting vocal de premier plan. Télécharger le jeu gratuit Resonance Solstice

Nouveaux jeux payants iOS :

Waltz of the Wizard (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone, v1.0.2, VO, 2,1 Go, iOS 18.0, Aldin Dynamics) Waltz of the Wizard est un simulateur de sorcellerie humoristique où le joueur, aidé de Skully — un crâne bavard — mélange des ingrédients magiques, lance des sorts et explore une tour pleine de secrets et d’expériences absurdes. Disponible sur iOS avec la mise à jour “Skully’s Fantastic Fails”, le jeu propose plus de 1 000 répliques vocales, un mode Réalité Mixte et des pouvoirs magiques défiant les lois de la physique pour une aventure immersive et déjantée. Télécharger Waltz of the Wizard à 8,99 €

Real Vampires (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0.6, VO, 1 Go, iOS 12.0, Those Eyes ApS) Real Vampires est un jeu narratif inspiré du folklore vampirique slave qui mêle humour noir, poésie macabre et récits historiques authentiques pour explorer la frontière entre mythe et réalité. À travers des mécaniques inversées et une esthétique surréaliste, le joueur incarne tour à tour humains et vampires dans une aventure courte mais marquante, où chaque échec révèle une vérité plus profonde sur la peur, la mort et la transformation. Télécharger Real Vampires à 5,99 €

Decarnation (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.0.2, VF, 2,5 Go, iOS 12.0, East2west Network Tech. Co. Lt...) Decarnation est un thriller psychologique en pixel art désormais disponible sur iOS et Android, où l’horreur s’insinue lentement plutôt qu’elle ne surgit. Le joueur incarne Gloria, une danseuse de cabaret parisienne des années 1990 dont la vie se délite, plongée dans un cauchemar onirique et troublant qui explore la peur, la perte et la folie à travers une ambiance visuelle théâtrale et oppressante. Télécharger Decarnation à 3,99 €