Sorties jeux : TOEM: A Photo Adventure, Spooky Express, Isekai Villain et Raven2

Aujourd'hui, 7 nouveaux jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment TOEM: A Photo Adventure, Spooky Express, Isekai Villain et Raven2.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Chaos Zero Nightmare (Jeu, Jeux de rôle, , v1.0.203, 128 Mo, iOS 13.0, Smilegate Holdings, Inc.) Chaos Zero Nightmare est un nouveau RPG sci-fantasy de Smilegate où vous dirigez une équipe d'héros pour combattre un brouillard cosmique destructeur sur Terre, dans une narration sombre et immersive aux choix ramifiés et aux dialogues. Avec des champs de bataille procéduraux, des cartes uniques et des personnages magnifiquement illustrés et animés, chaque partie offre une expérience stratégique unique et évolutive. Télécharger le jeu gratuit Chaos Zero Nightmare





TOEM: A Photo Adventure (Jeu, Casse-tête / Aventure, , v1.0.0, 511 Mo, iOS 15.0, Snapbreak Games) TOEM: A Photo Adventure est un jeu d'aventure dessiné à la main relaxant où vous incarnez un jeune photographe escaladant une montagne pour assister au phénomène mystique de "Toem", en explorant des villes scandinaves remplies de personnages excentriques. Résolvez des énigmes et aidez les habitants en prenant de superbes photos – de monstres magiques aux invitations exclusives –, tout en profitant d'une musique apaisante, d'une ambiance cosy et d'un album de souvenirs inoubliables. Disponible sur iOS et Android. Télécharger le jeu gratuit TOEM: A Photo Adventure





Spooky Express (Jeu, Casse-tête, , v1.0.3, 419 Mo, iOS 14.0, Draknek Limited) Spooky Express est un puzzle game adorable et ingénieux où vous dirigez un train fantomatique dans l'univers de Trainsylvania, transportant des monstres excentriques – vampires vers leurs cercueils, zombies vers leurs tombes, et humains vers la sécurité – à travers plus de 200 niveaux variés, en gérant une capacité limitée à un passager et en évitant les croisements de voies. Développé par les créateurs primés d'A Monster's Expedition et Cosmic Express, il propose des dioramas thématiques spooky comme So Scary ou Macabre Manor, une bande-son hantée originale, et des comics charmants par David Hellman et Zac Gorman, équilibrant accessibilité et défis stratégiques. Disponible sur iOS et Android. Télécharger le jeu gratuit Spooky Express

Dicefolk (Jeu, Action / Stratégie, , v1.0, 400 Mo, iOS 12.0, Good Shepherd Entertainment) Dicefolk est un roguelite tactique innovant où vous incarnez Alea, une jeune invocatrice qui utilise des dés magiques personnalisables pour apprivoiser et commander plus de 100 chimères uniques – des créatures mythiques dessinées à la main – afin de combattre un sorcier maléfique menaçant l'humanité. Avec des mécaniques de jet de dés influençant les actions de vos alliés et ennemis lors de combats au tour par tour, des runs procédurales riches en stratégie, collection et rejouabilité, ce titre coloré et accessible propose une profondeur tactique immersive sur iOS, Android, PC et Nintendo Switch. Télécharger le jeu gratuit Dicefolk





Isekai Villain (Jeu, Action / Jeux de rôle, , v1.1.0, 814 Mo, iOS 15.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Isekai Villain est un JRPG isekai dark fantasy où un jeune homme ordinaire se réincarne en un vilain mineur condamné à mourir dans l'univers de son comic préféré, et doit s'élever en véritable antagoniste en recrutant des alliés, défiant les héros et forgerant un destin alternatif dans un monde pixel-art immersif. Avec des combats au tour par tour stratégiques mêlant commandes classiques, failles des ennemies et attaques en chaîne, ainsi qu'un système de notoriété pour débloquer des arts uniques et développer une base maléfique (forges, labos, contrebande), ce titre offre une narration de survie, trahison et ambition idéale pour les fans d'anime et de RPG old-school. Télécharger Isekai Villain à 9,99 €

Foundation: Galactic Frontier (Jeu, , , v1.0.15, 2,2 Go, iOS 12.0, FunPlus International AG) Fondation : L'Odyssée Galactique est un jeu de stratégie et d'action en science-fiction inspiré de la saga emblématique d'Isaac Asimov, où vous incarnez un Maître négociant interstellaire naviguant entre l'Empire déclinant, la Fondation, les rebelles et l'énigmatique Mulet, en influençant le Plan Seldon via des choix narratifs cinématiques qui façonnent le destin galactique.



Construisez et pilotez votre vaisseau-mère personnalisable – avec cabines de survie, fermes oxygénées et armements – tout en recrutant un équipage éclectique de robots savants, cowboys spatiaux et criminels notoires, pour forger des liens, affronter des urgences et conquérir l'espace inexploré dans une aventure immersive mêlant commerce, chasse de primes et intrigues politiques. Télécharger le jeu gratuit Foundation: Galactic Frontier