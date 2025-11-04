WhatsApp lance la personnalisation des conversations sur Mac

WhatsApp améliore son application pour Mac avec une nouveauté très attendue. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leurs conversations grâce à des thèmes colorés et des fonds d’écran ajustables.

WhatsApp sur Mac permet enfin de personnaliser les conversations avec des thèmes

WhatsApp pour Mac accueille une nouvelle mise à jour qui apporte une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. L’application permet désormais de personnaliser l’apparence des discussions en choisissant des thèmes colorés et des fonds d’écran sur mesure, une option déjà disponible depuis quelque temps sur la version iPhone.

La version Mac de WhatsApp propose jusqu’à 38 combinaisons de couleurs différentes. Les utilisateurs peuvent sélectionner parmi 22 thèmes prédéfinis ou créer leur propre combinaison en ajustant la couleur des bulles et du fond de discussion. Il est aussi possible d’importer une image personnelle pour l’utiliser en arrière-plan, ce qui permet d’obtenir un style unique pour chaque conversation.

En revanche, les thèmes appliqués sur Mac ne se synchronisent pas avec les autres appareils, notamment l’iPhone. Cela signifie que le design d’un même chat peut différer d’un appareil à l’autre. Pour accéder à cette option, il suffit d’ouvrir WhatsApp sur Mac, de se rendre dans le menu Réglages, puis de cliquer sur Conversations afin de choisir ou modifier le thème souhaité. Le déploiement se fait progressivement, et tous les utilisateurs devraient y avoir accès dans les prochains jours.

Cette nouveauté s’inscrit dans la démarche de WhatsApp visant à unifier et moderniser l’expérience utilisateur sur l’ensemble de ses plateformes. Après avoir amélioré la compatibilité multi-appareils et introduit de nouvelles options de sécurité, l’ajout des thèmes sur Mac rend l’application plus personnalisable et agréable à utiliser au quotidien. WhatsApp enchaîne d’ailleurs les mises à jour ces derniers mois.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger