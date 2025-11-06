L'app française Hoora lève 1,1M€ et veut devenir le TikTok du gaming

La startup française Hoora repense l'accès au gaming mobile avec une levée de fonds de 1,1 million d'euros. Fondée en septembre 2023, l'entreprise propose une alternative audacieuse au modèle traditionnel de l'App Store : regrouper des milliers de jeux dans une seule application, accessibles instantanément par simple défilement. Une approche qui pourrait bien séduire les utilisateurs d'iPhone lassés par les téléchargements à répétition.

Un concept inspiré des réseaux sociaux

Plutôt que de télécharger chaque jeu individuellement, Hoora mise sur l'immédiateté. L'utilisateur installe une seule application et découvre un flux continu de jeux prêts à lancer, sans installation ni temps d'attente. Le principe rappelle TikTok ou Instagram : on scrolle, on découvre, on joue. Cette logique correspond aux usages d'une génération habituée à consommer du contenu de manière fluide et rapide.

Disponible sur iOS et Android, l'application a déjà convaincu en France, Belgique, Suisse et Royaume-Uni avec plus de 100 000 téléchargements. Le coût d'acquisition utilisateur reste bien inférieur à la moyenne du secteur, signe que le concept trouve son public. Pour les possesseurs d'iPhone, cela représente un gain d'espace de stockage appréciable, puisque les jeux ne saturent plus la mémoire.

Des ambitions économiques et internationales

L'argent levé servira à développer des fonctionnalités sociales et communautaires, renforçant l'aspect participatif de la plateforme. Hoora prépare également un système de monétisation inspiré de Spotify, permettant aux développeurs de publier leurs créations et d'en tirer des revenus directs. Ce modèle pourrait offrir une alternative intéressante aux mécaniques publicitaires classiques du jeu mobile.

Soutenus par Kima Ventures et plusieurs acteurs de l'industrie du jeu vidéo, dont d'anciens collaborateurs de Voodoo et Ubisoft, les fondateurs visent maintenant le marché américain. Des personnalités de l'influence digitale comme Unchained et Jojol participent aussi à l'aventure, preuve d'une stratégie ciblée vers la génération Z.

Reste à savoir si ce modèle tiendra ses promesses sur la durée, notamment concernant la qualité du catalogue proposé.

Télécharger le jeu gratuit Hoora