Après l'intelligence artificielle, la robotique devrait être la prochaine grande étape technologique chez Apple. Une première analyse se penche sur les milliards que cela pourrait rapporter d'ici 2040.

Apple pourrait faire de la robotique son prochain grand pilier économique

Selon de nouvelles prévisions d’analystes, la robotique pourrait devenir l’un des futurs domaines les plus lucratifs pour Apple au cours des quinze prochaines années. L’entreprise travaillerait sur des appareils capables d’interagir physiquement avec l’utilisateur au quotidien, une évolution qui prolongerait l’intégration déjà profonde de ses technologies dans la vie de ses clients.

L’idée serait de proposer des robots domestiques ou personnels, conçus pour assister, accompagner ou automatiser certaines tâches. Contrairement aux assistants vocaux ou aux appareils connectés actuels, ces robots seraient capables de se déplacer et de percevoir leur environnement. Apple chercherait ainsi à développer une forme d’intelligence artificielle incarnée, où la technologie ne serait plus seulement un écran ou une interface, mais une présence physique dans l’espace de l’utilisateur.

Le premier produit évoqué serait une base robotisée mobile, capable de se déplacer dans la maison et de suivre l’utilisateur dans ses déplacements. Ce type d’appareil pourrait devenir une extension naturelle des services Apple déjà utilisés au quotidien, comme Siri, HomeKit ou Apple Music. L’objectif serait d’intégrer les fonctions de l’écosystème Apple dans un objet capable d’agir et non seulement de répondre.

Les analystes estiment que si Apple parvient à rendre la robotique accessible, fiable et intuitive, ce segment pourrait générer des revenus comparables à ceux de l’App Store à l’horizon 2040. Une telle croissance serait rendue possible par l’énorme marché potentiel de la robotique personnelle, qui devrait se développer avec l’amélioration des capacités d’intelligence artificielle.

Cependant, ce projet représente aussi un défi considérable. Apple devra prouver que la robotique peut devenir un produit du quotidien, aussi simple à utiliser qu’un iPhone. Si la marque réussit ce pari, la prochaine grande révolution de son catalogue ne tiendra peut-être plus dans la main, mais évoluera à nos côtés chaque jour.

La réalité actuelle

Quand on constate qu’Apple peine encore à exploiter pleinement le potentiel de l’intelligence artificielle dans ses appareils, il paraît difficile d’imaginer la marque s’imposer dans la robotique d’ici quatre ou cinq ans. Certes, Apple finira sans doute par générer des revenus dans ce secteur une fois que le marché sera réellement mature. Mais au regard de la situation actuelle, il semble plus réaliste de penser qu’Apple ne s’engagera complètement dans la robotique que d’ici une dizaine d’années.