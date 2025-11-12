WWE 2K25 arrive sur mobile via Netflix Games

Fans de catch, préparez-vous à en découdre sur écran tactile - cela fait près d'une décennie depuis le dernier opus mobile de la franchise sobrement nommé WWE 2K, mais WWE 2K25 : Édition Netflix met fin à cette disette avec une simulation immersive de lutte scénarisée fort bien réalisée.

Découvrez WWE 2K25

Exclusivement pour les abonnés Netflix (dommage !), cette adaptation mobile apporte l'action intense du ring carré directement au creux de votre main, où vous tentez de remporter la compétition en montant sur le ring avec un casting percutant de Superstars et Légendes de la WWE.



Le jeu, teasé il y a un an, vient d'ouvrir les précommandes, à la suite d'un post sur X de Netflix Games qui a mis en lumière les détails clés et inclus une bande-annonce de gameplay.

Dans la révélation, Netflix Games a déclaré :

Vivez des matchs WWE intenses, un gameplay dynamique de style diffusion, des entrées d'arène authentiques et des commentaires immersifs des annonceurs WWE, tout cela au creux de votre main. Pré-inscrivez-vous dès maintenant pour jouer à WWE 2K25 : Édition Netflix bientôt sur vos appareils mobiles.

Les fans attentifs qui ont repéré la fiche App Store ont débusqué une date de lancement provisoire : mercredi 19 novembre 2025.



Bien qu'il ne rivalise pas avec le spectacle complet des éditions PC et console, la version mobile intègre des ajustements intelligents pour les écrans tactiles. Attendez-vous à un roster de 40 Superstars issues de RAW et SmackDown, incluant des champions iconiques comme Roman Reigns et Rhea Ripley, ou des Légendes immortelles telles que The Rock et Stone Cold Steve Austin. Des types de matchs réduits et moins d'options superflues (les suites créatives, par exemple, passent leur tour), mais un arsenal de modes qui va vous tenir en haleine : hissez-vous dans les classements en mode Carrière avec votre Superstar préférée, ou affrontez des rivaux en rencontres JcJ à 1 contre 1 ou 2 contre 2.

Optez pour des parties rapides inspirées des formats WWE classiques, avec une difficulté ajustable en mode solo hors ligne, ou lancez-vous dans des combats multijoueur en ligne grâce à un système de matchmaking flexible. Et ne sous-estimez pas le Mode Carrière revisité : choisissez votre superstar, affrontez des combats intenses pour booster ses stats à chaque victoire, gravissez les échelons pour remporter des titres WWE, et déverrouillez des succès en dominant la concurrence en difficulté Légende ou en régnant sur les classements multijoueur.



Bref, porter la formule puissante de WWE 2K25 sur iPhone, iPad et Android est un joli coup, surtout pour les utilisateurs Netflix du monde entier. Rappelons que les abonnés y auront accès gratuitement, sans surcoût. Pré-inscrivez-vous aujourd'hui sur iOS et Android.

