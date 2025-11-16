Google Photos : de l'IA pour trier ses photos

Google s’apprête à enrichir Google Photos avec un nouvel outil intelligent conçu pour aider les utilisateurs à libérer rapidement de l’espace sur leur appareil. Grâce à une gestion plus efficace des photos similaires, cette mise à jour promet de rendre la galerie plus propre et plus légère en quelques secondes.

Google Photos va accueillir un nouvel outil pour libérer davantage d’espace

Google prépare une mise à jour importante de Google Photos avec l’arrivée d’un outil inédit destiné à aider les utilisateurs à récupérer de l’espace de stockage. Cette nouveauté repose sur une gestion plus intelligente des photos similaires, un problème très courant chez les utilisateurs qui prennent plusieurs clichés d’une même scène avant d’en choisir un.

La nouvelle fonctionnalité repose sur un système de “piles” capable de regrouper automatiquement les photos ressemblantes. Concrètement, Google Photos analysera les images très proches — prises en rafale, angles quasi identiques, tentatives multiples d’un même portrait — et les réunira dans une seule pile pour simplifier la galerie. Cela permettra de réduire le nombre d’éléments visibles tout en gardant un accès facile à chaque variante.

Une fois les photos regroupées, deux options s’offriront à l’utilisateur. Il pourra parcourir chaque pile et sélectionner manuellement l’image qu’il souhaite conserver, supprimant ensuite les autres. Ou, pour aller encore plus vite, il pourra laisser l’IA de Google Photos choisir automatiquement la meilleure photo et effacer les doublons d’un seul geste. Cette approche vise à faire gagner du temps tout en garantissant que seules les images les plus réussies sont conservées.

Le but est double, désencombrer la bibliothèque photo et libérer potentiellement plusieurs gigaoctets de stockage, surtout pour ceux qui prennent des séries de photos sans jamais filtrer. L’option pourra être activée directement dans les réglages de Google Photos, au sein de la section des préférences.

Cette fonctionnalité a de quoi séduire ceux qui accumulent les photos et cherchent à optimiser leur stockage sans y consacrer trop de temps. D’autant plus que conserver ses images et vidéos dans la bibliothèque est payant.

