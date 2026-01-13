iOS 26.3 pourrait chiffrer de bout en bout les messages RCS

En mars 2025, Apple avait annoncé son intention d'ajouter le support du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS, en suivant la standardisation de cette fonctionnalité par la GSMA (GSM Association). Après presque un an sans avancée visible, les bêtas iOS les plus récentes montrent que le déploiement se rapproche enfin, probablement via iOS 26.3.

La confidentialité pour les messages RCS

Le développeur Tiino-X83 a repéré dans iOS 26.3 bêta 2 des références à un nouveau paramètre dans les « carrier bundles » (fichiers de configuration opérateurs) qui permettrait aux opérateurs mobiles d’activer ou de désactiver le chiffrement E2EE pour les messages RCS.

Le chiffrement de bout en bout arrive sur le RCS de l’iPhone !



Je viens de vérifier les carrier bundles d’iOS 26.3 bêta 2, et Apple a ajouté un nouveau paramètre permettant aux opérateurs d’activer le chiffrement pour le RCS



Pour le moment, aucun opérateur ne l’a encore activé pic.twitter.com/RkFGH5J5ut — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 12, 2026

Point surprenant : ce paramètre n’apparaît pour l’instant que chez les quatre principaux opérateurs français - Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile. Aucun autre opérateur, dans les pays vérifiés, ne présente cette ligne de code.

Les spécifications RCS de la GSMA (notamment RCC.71) imposent les règles suivantes :

Les clients RCS doivent activer l’E2EE par défaut, sauf interdiction expresse par la réglementation locale (R5-43-1).

Les fournisseurs doivent appliquer cette activation/désactivation à l’ensemble du marché, sans distinction par utilisateur ou sous-groupe (R5-43-1-1 et R5-43-1-2).

En cas de désactivation, l’utilisateur doit être clairement informé que l’E2EE n’est pas disponible sur son marché (R5-43-1-3).

Tout contenu initié par l’utilisateur doit être chiffré de bout en bout (à l’exception des indicateurs comme « est en train d’écrire ») (R5-43-2).

Lorsque l’E2EE est actif, l’utilisateur doit pouvoir visualiser l’état du chiffrement.

Ce paramètre spécifique aux opérateurs permet probablement à Apple de respecter ces obligations tout en tenant compte des différences réglementaires par pays. L’apparition exclusive en France pourrait être liée à des exigences nationales particulières en matière de chiffrement, de protection des données ou d’accès par les forces de l’ordre. La CNIL étant l'autorité compétente en la matière.



Même si cette découverte de code est un signe très positif, rien ne garantit que le chiffrement E2EE arrivera dès la version finale d’iOS 26.3. Apple pourrait simplement poser les bases techniques pour une activation ultérieure (iOS 26.4 ou une mise à jour point plus tard en 2026).



Cela dit, après une longue attente, la présence de ces références indique que le véritable chiffrement de bout en bout pour les RCS sur iPhone - protégeant enfin les discussions cross-plateforme avec les utilisateurs Android - semble de plus en plus proche.