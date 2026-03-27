Apple affirme qu’aucun iPhone en Mode Isolement n’a été piraté depuis 2022

Depuis le lancement de cette fonctionnalité en 2022, Apple annonce officiellement, auprès de TechCrunch, qu'elle n'a jamais eu vent d’une seule attaque réussie de type spyware contre un appareil Apple avec le Mode Isolement activé.

Un mode sans faille

Le Lockdown Mode (en anglais) réduit drastiquement la surface d’attaque en bloquant la plupart des pièces jointes de messages, certaines technologies web complexes, les connexions Wi-Fi non sécurisées automatiques, etc. Il a été conçu spécialement pour protéger les utilisateurs à haut risque (journalistes, activistes, avocats, opposants politiques) contre les attaques sophistiquées d’État ou de sociétés privées.

Des organisations comme Amnesty International et le Citizen Lab confirment n’avoir jamais observé de contournement réussi du Mode Isolement introduit avec iOS 16. Dans au moins deux cas documentés, il a activement bloqué des tentatives d’infection par Pegasus (NSO Group) et Predator (Intellexa). Même le FBI a capitulé face à lui.

Bon à savoir

Le Mode isolement rend l’iPhone beaucoup plus sécurisé, mais il limite aussi certaines fonctionnalités (aperçu des liens, certaines apps, etc.). Il est donc recommandé surtout pour les personnes qui se savent ciblées. Pour la grande majorité des utilisateurs, garder iOS à jour reste la meilleure protection.

Comment l’activer ?

Réglages → Confidentialité et sécurité → Mode isolement → Activer.

Disponible sur iPhone (iOS 16+), iPad et Mac. C’est actuellement l’une des protections les plus efficaces contre les spywares les plus dangereux du marché.



Qui pense en avoir besoin parmi vous ?