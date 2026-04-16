Sorties jeux : Merchant of the Skies, MONGIL: STAR DIVE et Nubby's Number Factory

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Merchant of the Skies, MONGIL: STAR DIVE et Nubby's Number Factory.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

MONGIL: STAR DIVE (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.00.00, VF, 694 Mo, iOS 15.0, Netmarble Corporation) Dans ce RPG d'action coloré, vous collectez et faites combattre des monstres adorables en équipe de trois avec des changements en temps réel et des compétences combinées, tout en explorant un monde peuplé d’humains, d’elfes et de créatures fantastiques. Beaucoup apprécient le rythme décontracté et le plaisir de collectionner, même si quelques instabilités techniques peuvent encore perturber les premières heures de jeu. Les fans de Genshin Impact sont aux anges ! Télécharger le jeu gratuit MONGIL: STAR DIVE





TEN VALKYRIE (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.1.18, VO, 1.2 Go, iOS 13.0, DAERI SOFT) Inspiré de la mythologie nordique, ce RPG vous permet d’entraîner des Valkyries aux côtés de Freyja pour affronter le Ragnarök, avec un système de compétences personnalisables, des combats dynamiques et un système de renaissance pour une progression infinie. Les joueurs qui aiment les jeux de rôle sans pression compétitive saluent la qualité des illustrations et la profondeur de personnalisation, offrant une expérience relaxante et immersive à son propre rythme. Télécharger le jeu gratuit TEN VALKYRIE





ISEKAI GATE (Jeu, Action, iPhone, v1.02.03, VO, 217 Mo, iOS 15.0, AWESOMEPIECE) Transporté dans un autre monde à travers une porte mystérieuse, vous explorez, combattez et construisez votre aventure dans ce RPG isekai classique avec des éléments de progression et de découverte typiques du genre.

Ce titre séduit les fans d’histoires de reincarnation par son ambiance légère et son gameplay accessible, même s’il suit des codes bien connus du style. Télécharger le jeu gratuit ISEKAI GATE

Keep the Crown (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v1.0.142, VO, 1010 Mo, iOS 15.0, Deviloper Limited Company) Dans ce tower defense stratégique, vous devez protéger votre couronne en plaçant des tours et en repoussant des vagues d’ennemis sur des cartes variées, tout en améliorant vos défenses et en gérant vos ressources avec précision.

Les amateurs de tower defense y retrouvent un gameplay solide et addictif, parfait pour des sessions courtes ou longues selon l’envie. Télécharger le jeu gratuit Keep the Crown

Star Overlord (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone, v1.332.239, VF, 391 Mo, iOS 13.0, SmashZ Limited) Vous devenez un seigneur galactique dans cet empire-builder spatial, en conquérant des planètes, en gérant votre flotte et en développant votre civilisation parmi les étoiles.

Ce jeu de stratégie spatiale plaît par son échelle ambitieuse et ses choix de gestion, offrant une sensation de puissance progressive qui ravit les fans du genre. Télécharger le jeu gratuit Star Overlord

Nekopara Sekai Connect (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0.1, VO, 433 Mo, iOS 13.0, GOOD SMILE COMPANY, INC.) Ce RPG charmant vous invite à gérer une boutique remplie de neko-girls venues du monde entier, avec des dialogues entièrement doublés, des animations 2D soignées, un mode rythme et une touche de comédie chaleureuse.

Les fans de la série Nekopara apprécient l’humour doux et la qualité visuelle, même si le jeu reste très orienté fanservice et narration japonaise. Attention, tout est en japonais ! Télécharger le jeu gratuit Nekopara Sekai Connect

Nouveaux jeux payants iOS :

Merchant of the Skies (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0, VF, 286 Mo, iOS 15.0, Astral Ride) Comme vu il y a quelques jours lors de sa sortie, vous incarnez un marchand volant qui navigue entre des îles flottantes dans un monde steampunk, en achetant, vendant et transportant des marchandises tout en améliorant son dirigeable et en découvrant de nouvelles routes commerciales.

Les amateurs d’exploration et de gestion économique y trouvent une liberté rafraîchissante et une ambiance charmante, même si la progression peut demander un peu de patience au début. Télécharger Merchant of the Skies à 7,99 €