Merchant of the Skies sort sur mobile : un jeu de simulation steampunk à tester

Après un très bon accueil sur PC lors de sa sortie à l'été 2019, Merchant of the Skies fait enfin son arrivée sur iPhone et iPad (et Android). Développé par Astral Ride et publié par Freedom Games, ce simulateur de gestion et d’exploration est disponible sur l’App Store au prix de 7,99 € (achat unique, sans microtransactions). Une nouvelle découverte exclusive d'iSoft !

Un concept original et addictif

Merchant of the Skies vous plonge dans un univers steampunk aérien où les îles flottent dans les cieux. Vous prenez les commandes d’un petit navire volant et devenez un marchand intrépide. Le concept est simple mais profond : acheter bas, vendre haut, explorer des îles procédurales, établir des routes commerciales et bâtir peu à peu un véritable empire aérien.



Le jeu mélange habilement :

Exploration libre dans un monde ouvert aérien

Gestion économique et commerce

Automatisation progressive (caravanes, chaînes de production)

Construction et personnalisation de votre quartier général volant (avec plus de 200 blocs différents)

Une campagne scénarisée de 6 à 8 heures + un mode Sandbox infini

Comme vous pouvez le constater en vidéo, Merchant of the Skies baigne dans un univers visuellement très réussi, avec un pixel art coloré et détaillé qui donne beaucoup de charme à l’ensemble.

Notre avis

Merchant of the Skies était une excellente surprise sur PC et consoles, il l'est toujours autant sur mobile. Le titre d'Astral Ride propose une expérience de gestion relaxante mais avec une vraie profondeur stratégique, sans jamais tomber dans la frustration. L’absence totale de combat est un vrai plus : on se concentre sur l’exploration, la découverte et l’optimisation de son économie.



Sur iPhone et iPad, les contrôles tactiles sont bien pensés et le jeu tourne très bien, même sur des appareils un peu plus anciens. L’ambiance cosy, la bande-son agréable et la liberté offerte en font un titre parfait pour des sessions courtes ou longues, selon votre envie. C’est clairement l’un des meilleurs jeux de gestion / tycoon sortis sur mobile ces derniers mois. Si vous aimez les jeux comme Mini Motorways, Railroad Tycoon ou des simulateurs de boutiques relaxants comme Lemon Cake, Merchant of the Skies est fait pour vous.Note iPhoneSoft : 8,5/10

Disponible sur App Store et Play Store

iOS : disponible sur l’App Store (cf plus bas)

Android : disponible sur le Google Play Store

Si vous cherchez un jeu de gestion calme, beau et addictif pour vos moments de détente, n’hésitez pas à l’essayer. C’est une très belle surprise du printemps 2026 sur Apple Arcade… non, pardon, sur l’App Store classique ! Vous l’avez déjà téléchargé ? Qu’est-ce que vous en pensez pour le moment ?

Télécharger le jeu Merchant of the Skies