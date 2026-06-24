Binance bannie d’Europe dès le 1er juillet 2026

Coup de tonnerre dans l’univers des cryptomonnaies : Binance a confirmé qu’elle ne disposera pas de l’agrément MiCA avant l’échéance du 30 juin 2026. À compter du 1er juillet, la plateforme ne pourra plus opérer légalement dans l’Union européenne, obligeant près de 37 millions d’utilisateurs à réorganiser rapidement la gestion de leurs actifs numériques.

Binance bannie d'Europe : le compte à rebours est lancé pour 37 millions d'utilisateurs

Le couperet est tombé ce mercredi 24 juin. Binance a officiellement confirmé par e-mail à ses utilisateurs qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir l'agrément MiCA avant la date limite du 30 juin 2026. Dès le 1er juillet, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde ne pourra plus proposer ses services en France, ni dans le reste de l'Union européenne. Trente-sept millions d'européens sont concernés.



Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) est entré progressivement en vigueur depuis fin 2024. Il remplace les régimes nationaux fragmentés, dont le statut PSAN français délivré par l'AMF, par une licence unique valable dans les 27 pays de l'UE. Au 1er juillet, seules les plateformes disposant d'un agrément CASP peuvent légalement exercer sur le continent. Sur 117 PSAN enregistrés en France, 83 ont déjà franchi cette étape.



Binance, elle, avait misé sur la Grèce. Sa filiale Binary Greece avait déposé une demande auprès de la Hellenic Capital Market Commission en janvier 2026. Mais après des mois d'instruction, la demande a été rejetée. Des sources évoquent une intervention directe de Christine Lagarde, présidente de la BCE, pour peser contre l'agrément. La plateforme conteste ces informations.

En parallèle, le contexte judiciaire pèse lourd. Aux Etats-Unis, Binance a écopé d'une amende de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour blanchiment d'argent, son fondateur Changpeng Zhao ayant purgé quatre mois de prison. En France, une information judiciaire est ouverte depuis 2025 pour blanchiment aggravé et exercice illégal de services sur actifs numériques.



Pour les utilisateurs français, la transition est désormais urgente. Dès le 1er juillet, aucun nouvel ordre spot ne pourra être passé, et la plupart des services seront suspendus : staking, Binance Earn, Launchpad, ou encore Binance Pay. Les actifs, eux, restent accessibles : les retraits en cryptos comme en euros demeurent possibles après cette date. Les positions sur marge disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 1er octobre 2026.



Binance assure vouloir obtenir une licence MiCA auprès d'un autre Etat membre, sans préciser lequel pour l'instant. Une promesse qui ne suffit pas à dissiper l'urgence du moment pour ses millions de clients européens.