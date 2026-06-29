Comment cacher les alertes de la Coupe du Monde sur Waze

Depuis le début de la Coupe du Monde 2026 organisée en Amérique du Nord (Canada, USA, Mexique), Waze a activé une nouvelle fonctionnalité qui ne passe pas inaperçue : l’affichage des scores de matchs en direct pendant la navigation. Une idée qui semblait amusante pour les amateurs de football, mais qui suscite une vague de mécontentement chez de nombreux conducteurs.

Une fonctionnalité intrusive et activée par défaut

Waze, l’application de navigation appartenant à Google, a toujours misé sur des informations en temps réel pour aider les automobilistes à éviter les bouchons, accidents, radars et contrôles de police. Mais avec cette mise à jour, l’application va plus loin en intégrant les résultats sportifs de la Coupe du Monde 2026 directement dans l’interface.



Le problème majeur rapporté par les utilisateurs : ces notifications apparaissent même lorsque le véhicule est en mouvement, contrairement à ce que la firme israélienne avait initialement promis. Sur les forums, Reddit et les réseaux sociaux, de nombreux témoignages montrent des captures d’écran où les scores de matchs surgissent au milieu de la carte, parfois en occupant une place importante à l’écran. Pire encore, cette fonctionnalité est activée par défaut sans demande d’autorisation explicite. Beaucoup d’automobilistes qui ne suivent pas le football se retrouvent donc avec ces alertes intempestives, ce qui va à l’encontre de l’objectif premier de Waze : faciliter la conduite en toute sécurité. Sans compter que les américains ne suivent généralement pas ce sport.

Les risques pour la sécurité routière

Plusieurs conducteurs soulignent que ces notifications peuvent distraire l’attention au volant, surtout lorsqu’elles s’affichent sur Android Auto ou CarPlay. Certains comparent même ces alertes sportives à des publicités intempestives, mais avec un impact potentiel sur la concentration du conducteur. Waze a pourtant toujours insisté sur sa vocation sécuritaire. Cette fonctionnalité semble donc aller à l’encontre de cette philosophie, d’autant plus qu’elle arrive pendant la période estivale où les familles prennent la route des vacances.

Comment désactiver facilement les scores de la Coupe du Monde

La bonne nouvelle, c’est qu’il est très simple de supprimer ces alertes. Voici la procédure (valable sur iPhone et Android) :

Ouvrez l’application Waze sur votre smartphone (même sans être en navigation). Appuyez sur l’icône des paramètres (roue crantée en haut à gauche). Rendez-vous dans la section Alertes. Cherchez l’option « Matchs en direct ». Désactivez-la.

Une fois cette option coupée, les notifications disparaissent aussi bien sur l’écran du téléphone que sur l’interface de votre voiture. Ces alertes sportives sont temporaires : elles disparaîtront naturellement à la fin de la Coupe du Monde, prévue le 19 juillet 2026. A noter que la dernière mise à jour propose désormais une popup au lancement permettant d'accepter ou de refuser ce type d'alerte.



Cette fonctionnalité montre une nouvelle fois que Waze, tout en cherchant à diversifier ses services, doit faire attention à ne pas nuire à son cœur de métier : la navigation sécurisée. Si l’idée d’intégrer du contenu sportif peut plaire à certains, l’activation par défaut et l’apparition en roulant posent clairement problème.

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