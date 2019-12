Apple prévoit un Mac de gamers pour 2020

Il y a 4 heures

Julien Russo

8

Privilégiant depuis de nombreuses années la mise en avant des logiciels professionnels et de la créativité avec le Mac, Apple est passé à côté d'un marché très lucratif. Celui du gaming. À l'heure actuelle, quand on est joueur sur un ordinateur, on se dirige toujours vers un PC sous Windows 10. Ce temps pourrait bientôt être révolu !

L'entrée d'Apple sur le marché du e-sport ?

Le jeu vidéo professionnel a fortement accéléré ces derniers temps, notamment grâce aux plateformes de streaming comme YouTube Gaming, Twitch, Mixer... Mais également grâce aux compétitions professionnelles comme on a pu le voir cette année avec la Fortnite World Cup et l'américain Bugha qui a remporté 3 millions de dollars à New York.

À l'Apple Park, cette tendance n'est pas passée inaperçue, au point qu'on s'intéresserait à lancer un iMac avec une configuration en adéquation avec les performances requises pour la majorité des jeux d'aujourd'hui.

À travers cette nouvelle directive, Apple voudrait s'intéresser à l'univers e-sport et attiré les joueurs sur Mac.

Une rumeur qui vient de Taiwan

La rumeur a probablement été lancée des sous-traitants de la firme californienne. Celle-ci parle d'un iMac spécial gamer avec des performances bien supérieures à l'iMac qu'on connaît aujourd'hui. Le prix serait lui aussi bien supérieur, puisque Apple le lancerait à un tarif d'environ 5 000$. Ça serait le prix d'entrée de gamme du premier iMac de la gamme "gaming".



La rumeur qui ne semble pas très précise pourrait aussi parler d'un MacBook spécial gaming. La firme californienne préparerait une grosse annonce pour la WWDC 2020 qui aura lieu en juin prochain. Puisqu'il faudra attirer les développeurs de jeux qui ne développent que pour le système d'exploitation Windows ne voyant pas l'intérêt de le faire pour macOS étant donné que la communauté gamer est quasiment inexistante.

Et si Apple Arcade n'était que le début ?

Avec son service de jeu par abonnement, Apple a mis le premier pied dans l'univers des jeux vidéos. Apple Arcade propose déjà plus de 100 jeux de différentes thématiques, et le service est à la fois disponible pour les utilisateurs iOS, iPadOS, mais aussi macOS !

En plus, avec la compatibilité des manettes PlayStation et Xbox, cela accorde une certaine importance et crédibilité à la rumeur taïwanaise.



Cette rumeur est à suivre de près, puisque si Apple se lance sur le marché des jeux vidéos, cela promet d'avoir des Mac à haute spécification et à calcul rapide. Il faudra aussi la carte graphique nécessaire pour supporter des jeux comme Call of Duty Modern Warfare, Fortnite, League of Legends, GTA 5, Apex Legends...



Le lancement d'un Mac gaming, sera aussi l'occasion d'obtenir de nouvelles opportunités commerciales pour Apple. Les ventes de Mac dans le monde devraient aussi décoller !



Source