Les GeForce RTX de Nvidia plus puissantes que les PS5 et Xbox 2020 ?

Bref, une petite sortie médiatique qui frise la crise de jalousie de la part de Nvidia qui n’est d’ailleurs pas proposé comme fournisseurs sur les derniers MacBook Pro et Mac Pro. C’est encore AMD qui a raflé la mise. Finalement, seul Nintendo a fait confiance à Nvidia pour sa Switch.

Difficile de juger, d’autant que la puissance brute ne fait pas tout, et surtout que ni Sony, ni Microsoft n’ont dévoilé les caractéristiques exactes de leur machine. De plus, les consoles de jeux sont entièrement dédiées (ou presque) à cet office alors qu’un PC est logiquement moins optimisé.

C’est à l’occasion de la conférence GTC China 2019 que le patron de Nvidia, Jensen Huang, a, entre autre, vanté ses puces graphiques GeForce RTX dernier cri en taclant les puissances de calcul de ses pseudos concurrents. Annoncées pour 12 Teraflops, les Xbox Series X et PS5 seraient battues par la carte graphique GeForce RTX 2080 Max-Q qui propose des performances théoriques de 12,89 TF.

Nvidia serait-il jaloux de AMD ? Alors que nous parlions d’un potentiel Mac pour gamers en 2020, les joueurs attendent surtout les PlayStation 5 et Xbox X qui sont officiellement prévues pour la fin de l’année prochaine. Comme l’actuelle génération, la partie graphique est gérée par AMD. Mais Nvidia qui truste le marché des cartes graphiques sur PC annonce que les futures consoles sont déjà battues par le Lenovo Y740 équipé de la RTX-2080 Max-Q.

