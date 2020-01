Brevet : Un son 3D (Dolby Atmos ?) à venir sur les MacBook

Julien Russo

Décidément, l'année vient tout juste de commencer et Apple est déjà très actif en ce qui concerne les dépôts de brevet. On a aperçu aujourd'hui le brevet d'une possible future nouveauté d'Apple Music et cela continue avec le MacBook. La firme californienne aurait pour ambition d'ajouter un son de style Dolby Atmos.



Un système audio immersive à venir sur les Macbook ?

Si Apple propose un jour ce qui est annoncé dans ce brevet, cela s'annonce être un sacré argument de vente pour les prochaines générations de MacBook. En effet, Apple a dévoilé un nouveau brevet avec un système audio complètement futuriste ! Dans ce brevet, on aperçoit un utilisateur en face de son MacBook avec des traits (pour représenter l'audio) qui vont vers la droite et vers la gauche.

En réalité, ce qu'essaie de faire Apple c'est de proposer le principe de diaphonie, il s'agit d'un procédé permettant d'induire en erreur le cerveau humain, lui faisant croire que le son provient non pas d'en face de lui, mais d'à côté de lui, comme un effet 3D.

Un système qui ressemble au Dolby Atmos

Ce concept vous est déjà familier ? Il n'y a pas besoin d'être un expert dans l'audio pour reconnaitre dans ce brevet, un semblant d'air au Dolby Atmos. À travers cette nouveauté, Apple veut apporter une authentique image acoustique 3D, pour vous faire vivre le son comme si vous y étiez. Vu comme ça, les avantages sont infinis, cela pourrait être fantastique lors du visionnage d'une série ou d'un film, mais aussi lors d'une conférence FaceTime ou Skype, vous aurez la sensation d'être dans la salle où se passe la réunion, puisque vous entendrez vos collègues parler à droite, à gauche et au milieu !



Bien évidemment développer un tel système audio prend du temps, puisque celui-ci doit être fiable, réaliste et apporter toute l'immersion que veut transmettre Apple à ses utilisateurs. Un peu comme sur les derniers iPhone 11.

