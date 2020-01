Fortnite génère 80% des revenus sur le marché du Free-to-play en 2019

Cette année encore Epic Games s'est fait beaucoup d'argent grâce à son jeu très populaire dans le monde entier, Fortnite. Disponible sur toutes les plateformes comme la PS4, la Xbox One, le PC, le Mac, l'iPhone, l'iPad, la Nintendo Switch... Cela permet d'atteindre le maximum d'utilisateurs, qui n'ont pas hésité à dépenser dans les V-Bucks durant cette année 2019 !



Fortnite a récolté 1,8 milliard de dollars l'année dernière

Ça doit choquer plus d'un studio de développement en jeu payant de voir un tel chiffre d'affaires généré par un jeu gratuit. Une chose est sûre c'est que l'année 2019 n'a pas été intéressante que pour Fortnite, elle a été très lucrative pour l'ensemble du marché des jeux vidéos. D'après les dernières révélations de SuperData qui a réussi à regrouper des données jugées fiables, ce sont pas moins de 120,1 milliards de dollars qui ont été générés dans le monde entier.

Un revenu global qui progresse de 4% par rapport à 2018. Le marché du jeu vidéo rapporte toujours plus et sait attirer les foules, grâce notamment aux plateformes de streaming du style Twitch, Mixer ou YouTube Gaming. Les événements e-sport permettent aussi de faire accroitre l'intérêt autour des jeux les plus connus.

Les jeux gratuits rapportent plus que les jeux payants

Le Free-to-play est une stratégie bien organisée. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu gratuit, qui vous propose de payer une fois que vous êtes tombé dans les griffes du jeu. Vous pouvez par exemple payer pour débloquer des niveaux, ou acheter des danses ou des skins (style) à votre personnage. Dans le cas de Fortnite, le jeu mise sur une boutique mise à jour quotidiennement, avec des articles proposés à l'achat avec une monnaie virtuelle appelée "V-Bucks", une bonne idée qui permet à l'utilisateur de ne pas faire le lien avec les euros. Le joueur a moins de chance de se dire "laisse tomber, c'est trop cher" quand il voit 1500 V-Bucks au lieu de 15€.



Cette technique de payer pour améliorer son confort de jeu permet de recueillir 4 dollars sur 5 dans les jeux numériques en 2019. SuperData révèle que les jeux sur mobiles ont été un appuie énorme pour le Free-to-play en 2019.



Dans l'ordre les supports qui ont le plus rapporté sont :

Les applications mobiles : 64,4 milliards de dollars Les jeux sur PC : 29,6 milliards de dollars Les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch...) : 15,4 milliards de dollars Les contenus vidéoludiques des plateformes de streaming comme Twitch, YouTube Gaming et Mixer : 6,5 milliards de dollars Les supports de réalité augmentée, virtuelle et mixte (type PlayStation VR) : 6,3 milliards de dollars

Fortnite est pour la deuxième année consécutive le plus gourmand

2018 et 2019 auront été des années merveilleuses pour le chiffre d'affaires d'Epic Games. L'entreprise ne cesse de surfer sur son célèbre jeu Fortnite qui a été le jeu le plus rentable pour une deuxième année consécutive.



La hausse du chiffre d'affaires du secteur jeux vidéo devrait à nouveau grimper en 2020, en effet SuperData prévoit une hausse de +4%.

