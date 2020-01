Oprah se retire de son documentaire sur Apple TV+

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Oprah Winfrey a annulé sa participation à un documentaire sur les agressions et les abus sexuels dans l'industrie de la musique, un mois seulement après qu'Apple ait annoncé sa diffusion sur Apple TV+ cette année.



Dans une interview donnée à Hollywood Reporter, Oprah a déclaré qu'elle se retirait du poste de producteur exécutif du projet et qu'il ne serait plus publié sur Apple TV+. Les divergences seraient d’ordre créatives.

Oprah est engagé sur plusieurs fronts avec Apple

D’après sa déclaration, il semble qu'Oprah ait été impliquée trop tard dans le projet et indique qu’elle pense que le sujet n’est pas entièrement couvert. Elle a donc décidé de se retirer tout en évoquant soutenir pleinement les victimes des abus.

D'abord et avant tout, je veux que l'on sache que je crois et soutiens sans équivoque les femmes. Leurs histoires méritent d'être racontées et entendues. À mon avis, il y a encore du travail à faire sur le film pour éclairer toute l'étendue de ce que les victimes ont enduré, et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés dans cette vision créative.

Le documentaire devrait être projeté au Sundance Film Festival fin janvier. Il s'agit du second couac pour Apple TV+, le premier étant The Banker qui a été retiré du festival AFI une semaine avant sa projection. Apple avait alors déclaré qu'elle avait besoin de temps pour enquêter sur les allégations d'abus sexuels sur le fils du personnage du film.



Malgré tout, Oprah a un accord de grande envergure avec Apple qui couvre de nombreux projets, y compris l'Oprah Book Club (actuellement diffusé sur Apple TV+) et plusieurs documentaires.