Tim Cook publie une vidéo des coulisses de Little America sur Apple TV+

Little America c'est la dernière création originale d'Apple pour son service de streaming Apple TV+. Disponible depuis vendredi dernier, la série retrace sous forme de documentaire des histoires vraies d'immigrés venus aux États-Unis pour une vie meilleure. Tim Cook a dévoilé hier les coulisses de cette nouvelle série.

Écrite et produite par Lee Eisenberg, Kumasi Nanjiani et Emily V. Gordon, la série est fortement appréciée par les médias américains. En passant de Rolling Stone, à The Hollywood Reporter ou de Variety à CNN, tous ont applaudi Apple pour sa série Little America. Ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas avec les autres productions.



24 heures après la disponibilité de la série, Tim Cook savait que de nombreux abonnés Apple TV+ avaient déjà terminé les 8 épisodes de 30 minutes, il a tenu à partager avec ses abonnés sur Twitter, une vidéo des coulisses de la série.

Dans cette vidéo "inside", vous pourrez redécouvrir les dessous des scènes qui marquent la série, mais aussi l'avis des producteurs exécutifs partageant leur point de vue et l'origine de la série.



Kumasi Nanjiani fait par exemple référence à l'authenticité des histoires racontées : "Nous voulions que ce soit des histoires humaines. Ce ne sont pas des histoires avec un quelconque ordre du jour".

Lee Eisenberg a tenu à rappeler que la série représente au mieux l'immigration aux États-Unis puisque les réalisateurs ont les mêmes origines que les acteurs.



Si vous aussi vous souhaitez découvrir la nouvelle production d'Apple TV+, vous pouvez dès maintenant profiter de vos 7 jours d'essai puis vous serez facturé de 4,99€/mois.

When you add up every ambitious dreamer, every daring creator, every impatient striver searching for a better life, you get the story of America. Apple is committed to sharing stories like those in our new series, Little America — stories that matter. pic.twitter.com/9x2bTEad2v