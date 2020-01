Apple et MGM (007) : de nouvelles discussions pour une acquisition

Guillaume Gabriel

Selon un rapport publié ce mardi, la Pomme aurait repris les discussions avec MGM pour mettre la main sur les droits de films et permettrait donc à la firme d'enrichir le catalogue de son nouveau service Apple TV+.



Cet achat comblerait l'un des grands trous présents au sein de la plateforme, permettant aux clients d'accéder à de beaux noms du monde du cinéma, dont un certain James Bond.



Cependant, et pour faire face à l'article publié par le Wall Street Journal le mois dernier qui prétendait un deal quasiment fait, nous n'en serions finalement qu'aux débuts des discussions.

Apple toujours en discussion avec MGM pour une acquisition

Verra-t-on bientôt James Bond sur Apple TV+ ? Les actualités laissent suggérer une forte possibilité : selon CNBC, MGM et Apple ont eu des «discussions préliminaires» au sujet d'une éventuelle acquisition.



Alors que le Wall Street Journal prétendait le mois dernier que l'achat était quasiment bouclé, le discours semble changé... L'objectif de MGM est de "jauger leur intérêt pour une acquisition" après avoir créé une bibliothèque de contenu "d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars".



En 2019, MGM a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars sur les neuf premiers mois de l'année, notamment grâce à licences de télévision et de films (RoboCop, James Bond ou encore The Handmaid’s Tale).



Si on ne sait pas où en sont les négociations, on sait que d'autres compagnies qu'Apple sont sur le coup, mais nous savons que MGM est intéressé par une vente.



