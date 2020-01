Après Xiaomi, c'est au tour d'Oppo de copier l'Apple Watch

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Décidément il doit y avoir une exaspération chez Apple quand les équipes qui ont travaillé de longues années sur l'Apple Watch constatent que celle-ci a été copiée en quelques heures. Après Xiaomi qui a été au coeur des critiques pour la ressemblance de sa montre connectée avec celle d'Apple, c'est au tour d'Oppo (autre entreprise chinoise très connue) de sortir son clone.

Une montre qui ressemble trop à l'Apple Watch

Le manque de créativité, d'ambition et de risque se fait fortement ressentir depuis plusieurs années chez les constructeurs chinois. Nous avons pu voir récemment de multiples copies des AirPods (qui va jusqu'à nous empêcher de faire la différence entre l'originale vendue par Apple et les copies chinoises), voici maintenant que le plagiat de l'Apple Watch devient un peu trop courant...

La fuite du visuel a finement été organisée par le compte @Universelce sur Twitter. Accompagné de la photo, il est marqué : "À quoi ressemble le premier rendu de la smartwatch d'OPPO ?", bien évidemment les autres twittos ont répondus pour la plupart l'Apple Watch.



Comme vous pouvez le constater sur l'image, la ressemblance avec l'Apple Watch est frappante pour les contours, les angles et les arrondis. On ne retrouve pas de Digital Crown, mais des boutons assez larges qui permettront probablement de se déplacer dans les menus de la montre connectée d'Oppo.

L'entreprise chinoise sait qu'elle ne risque rien avec cette nouvelle montre connectée, puisqu'il y a plusieurs petites différences qui permettent d'éviter un procès d'Apple (comme l'absence de la Digital Crown par exemple).



Sur Twitter les commentaires sont unanimes, il est évident qu'il s'agit d'une copie de l'Apple Watch et quelques petites modifications ont été ajoutées pour passer incognito.

Another apple watch copy, why can't a single chinese company be original? — Anthony (@Anthony68711104) January 30, 2020

Une autre copie de Apple Watch, pourquoi une seule entreprise chinoise ne peut-elle pas être originale ?

Looks like Apple watch (somehow) just like their UI is inspired by Apple — Abdullah Imran (@AbdulaImran) January 30, 2020

Elle ressemble à une montre Apple (en quelque sorte), tout comme son interface utilisateur est inspirée d'Apple.

This is almost Apple Watch — Unique khan (@Uniquekhan2019) January 30, 2020

C'est presque une Apple Watch.

China used to be the best. Now is just copy paste. — Drisso (@Drissoeh) January 30, 2020

La Chine était autrefois la meilleure. Maintenant, il suffit de copier-coller.