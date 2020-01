Fondation : la plus grande production irlandaise en exclu sur Apple TV+

Apple continue en permanence d'investir dans de nouveaux contenus pour remplir son catalogue Apple TV+. La firme de Cupertino va prochainement sortir la série "Fondation", il va s'agir de la plus grande production irlandaise de tous les temps.

Le tournage va bientôt commencer

Tout comme Netflix, Apple compte bien tourner des séries dans le monde entier, c'est ce qui a d'ailleurs fait la force de la firme de Reed Hastings.

Apple va justement prochainement sortir une adaptation des romans de la "Fondation" du célèbre écrivain Isaac Asimov. Au programme, l'embauche de 500 personnes, dont beaucoup d'habitants de la région...



On en a appris plus lors d'un point de presse à Dublin aujourd'hui. Le futur programme original d'Apple TV+ va être tourné dans les studios Troy à Limerick. Il s'agit d'une ville dans le sud de l'Irlande, il s'agira de la plus grande série jamais réalisée dans la région. Précision bien dans la région, puisqu'officiellement c'est Game of Thrones (tournée en Irlande du Nord qui bat tous les records).

La série "la Fondation" sera écrite par Josh Friedman qui est d'ailleurs en train de travailler sur Avatar 3. L'un des plus gros films auquel il a contribué est sans aucun doute "La Guerre des Mondes" de Steven Spielberg. Il sera accompagné de David S. Goyer qui a lui aussi une carrière bien remplie puisqu'il a été scénariste pour Green Arrow, Terminator : Dark Date et Godzilla. Autant dire qu'Apple ne choisit pas des amateurs...



La série devrait débarquer courant l'année 2021 (voir fin 2020), elle aura 10 épisodes et va être développée par Skydance Télévision. Chose intéressante, la fille d'Isaac Asimov, Robyn Asimov sera l'une des productrices exécutives.



Au niveau des acteurs, on retrouvera Jared Harris qui a été vu récemment dans la phénoménale et passionnante série "Tchernobyl". On retrouvera également Lee Pace aperçu l'année dernière dans Captain Marvel.



