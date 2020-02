Analyse : pourquoi Apple pourrait sortir un casque StudioPods

Medhi Naitmazi

Apple a lancé un phénomène avec ses AirPods en 2016, alors même que la firme possédait déjà la marque Beats depuis 2014 avec une gamme de casques et d'écouteurs. Après avoir pensé qu'il s'agissait simplement de palier à la suppression de la prise casque de l'iPhone 7, la plupart des clients du monde Apple ont compris que ça allait plus loin. Et la firme pourrait proposer son propre casque HiFi sous peu. Voyons pourquoi.

Des rumeurs autour d'un casque haut de gamme Apple

Les premières rumeurs autour d'une version supra-auriculaire du casque Apple sont apparues pour la première fois en mars 2018, via l'analyste Ming-Chi Kuo. Ensuite, le futur haut de gamme a été confirmé par Bloomberg début 2019 avec une sortie pour la rentrée. Mais il n'en a rien été. A la place, Apple a sorti les AirPods 2 en mars, puis les AirPods Pro en novembre ainsi que les PowerBeats Pro et le Beats Solo Pro.

Mais pourquoi un casque Apple ?

Le retard serait volontaire, puisque la firme ne veut pas canibaliser les ventes de son premier casque à la pomme. Elle entend frapper fort, et apporter ce petit plus qui fait toujours la différence. On pourrait se dire que la gamme Beats est déjà bien fournie, mais une partie des clients ne veulent pas d'accessoires trop voyants ou de basses exagérées. Le segment haut de gamme, sobre et élégant, est libre pour Apple.



Bien sûr, le constructeur ne sera pas seul sur le marché, Bose, B&O et autres Sony proposent des produits aboutis à des tarifs qui commencent globalement à 400€. La section AirPods représente déjà des milliards pour la firme, alors pourquoi ne pas exploiter le filon avec un casque StudioPods ?

Quelles nouveautés dans le futur casque ?

Pour y parvenir, Apple doit prendre les évolutions apportées par les AirPods puis les AirPods Pro et aller plus loin. A date, les écouteurs d'Apple offrent la réduction de bruit, l'étanchéité, la facilité d'appairage, des contrôles faciles (à la voix) et le confort du port au quotidien.



Il ne manque qu'un équivalent avec des coussins enveloppant nos oreilles pour accentuer l'immersion et améliorer la qualité sonore. Si bons soient-ils, les AirPods Pro ne peuvent pas restituer un son HiFi comme le font certains casques. La physique et la miniaturisation ont leurs limites. Et c'est là que le travail sur le HomePod pourrait servir à nouveau aux ingénieurs de Cupertino.



Étant donné que le casque stéréo d'Apple serait positionné au plus haut niveau tarifaire, l'équipe de Tim Cook pourrait peut-être même faire quelque chose de sophistiqué avec l'égalisation ou des profils sonores, histoire de s'adapter aux envies et attentes de chacun. Imaginez Siri qui change les réglages sur votre ordre, ou même selon le type de musique en cours...

Date et prix du casque Apple

Bref, nous devrions en savoir plus en mars prochain, un keynote se profile avec plusieurs accessoires et le nouvel iPhone 9. Nous pourrons alors avoir une idée du prix et de la date de sortie d'un StudioPod qui fait déjà saliver les audiophiles.



On lance les paris sur le prix : 399€, 499€, autre ?