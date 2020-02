Retro Bowl : un jeu de football américain unique sur iOS

Alban Martin

Retro Bowl est un nouveau titre très particulier qui a débarqué ce week-end sur App Store. Proposant de jouer au football américain, Retro Bowl adopte une approche unique et passionnante, pour quiconque apprécie ce sport.





Regardez le trailer vidéo :

Retro Bowl : du foot US à gérer

Retro Bowl est le jeu parfait pour ceux qui aiment l'action, mais pas que. Présenté dans un style rétro plutôt sympathique, le jeu de New Star Games propose une gestion d'équipe simplifié mais plutôt complète, y compris les conférences de presse et les egos fragiles, ainsi que de vrais matchs. Un mix parfait qui préfigure un beau potentiel puisque Retro Bowl peut intéresser des joueurs de tous horizons. Vous prenez le contrôle d'un entraîneur et prenez des décisions tout en jouant le long de la saison et des play-offs. Si vous avez joué à la franchise Madden, vous ne serez pas perdus.



Bien évidemment, il s'agit d'une première version et les possibilités sont encore perfectibles, mais le concept fait mouche. D'ailleurs, certains préfèreraient carrément que les parties ne soient pas jouables et qu'on se concentre sur les vestiaires. Personnellement, j'adore le gameplay en geste et en tap qui permet des actions rapides et précises, une fois qu'on a assimilé l'ensemble. Les graphismes rétro aident à la compréhension, surtout pour ceux qui ne regardent jamais ce sport.



Bref, on se régale déjà avec Retro Bowl, en attendant plus de statistiques, plus d'évènements et de contrôles sur son équipe comme les salaires ou le nombre de stars. Gratuit au départ, Retro Bowl déverrouille tout le contenu pour seulement 0,99€. Alors foncez, c'est un vrai Touch Down du coeur !

