Sorties jeux : Veritas, Shadowgun War Games, Company of Heroes

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Veritas, Shadowgun War Games ou encore Company of Heroes.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Tiny Dino! (Action, v1.0.2, 75 Mo, iOS 9.0, Appsolute Games LLC)



Aidez votre nouvel ami minuscule à courir, à courir et à éviter les astéroïdes dans cette mignonne nouvelle aventure jurassique!

Glissez et faites tourner la planète pour les aider à éviter le destin imminent!

Dépassez le feu qui pleut du ciel à travers plusieurs galaxies colorées!

Et collectez des pièces à dépenser pour de nouveaux chapeaux pour votre ami dino! Télécharger le jeu gratuit Tiny Dino!





Sushi Factory - Slide Puzzle (Casse-tête / Simulation, v0.9.8, 149 Mo, iOS 9.0, UNIT5)



Profitez de ce puzzle de sushi super mignon!

Mettez des sushis dans une assiette pour servir vos invités et gagner de l'argent!

Résolvez des puzzles pour collecter des recettes de sushi et passez au bel intérieur!

Télécharger le jeu gratuit Sushi Factory - Slide Puzzle





Shadowgun War Games (Action, v0.1, 457 Mo, iOS 9.0, MADFINGER Games, a.s.)



Shadowgun War Games est un FPS tactique free-to-play qui propose des graphismes incroyables et des combats intenses en 5v5. Peaufinez votre stratégie en Capture de drapeau ou faites parler la poudre en Match à mort par équipe. Avec ses modes multijoueur aux cartes captivantes, Shadowgun War Games est la meilleure expérience en JcJ sur mobile !



Un FPS mobile doté de graphismes de haut vol, de contrôles personnalisables, et d’un chat vocal et textuel ! Combattez dans des arènes spectaculaires aux effets 3D saisissants. Profitez d’une expérience compétitive sur votre appareil mobile où que vous soyez.



Faites équipe avec vos amis et affrontez des joueurs du monde entier dans les arènes !



Télécharger le jeu gratuit Shadowgun War Games





Mutatis (Action, v1.0.3, 83 Mo, iOS 10.0, Victor Pineles)



Plongez dans le monde en constante mutation de Mutatis! Ce jeu de tir unique, réagit aux différents capteurs et informations de votre appareil pour faire bouger les choses en permanence!



Une toute nouvelle dimension de possibilités s'ouvre lorsque vous envisagez les différentes façons d'interagir avec Mutatis. Devriez-vous y jouer dans le noir? À quel niveau allez-vous être bloqué? Préparez-vous à être surpris lorsque le jeu change sous vos yeux. Télécharger le jeu gratuit Mutatis





Labyrinth Legend (Action / Jeux de rôle, v1.01, 156 Mo, iOS 9.0, Sasuke Shimoyama)



Labyrinth Legend est un RPG d'action avec des éléments de hack et slash.

Explorez les donjons générés automatiquement, récupérez des équipements puissants, et combattez des ennemis redoutables et inconnus!



Battez-vous contre de puissants ennemis : de nombreux monstres dangereux se cachent dans le donjon.

Les joueurs doivent non seulement acquérir de l'équipement, mais ils doivent également monter de niveau afin de progresser. Télécharger le jeu gratuit Labyrinth Legend





Hi-Ball Rush (Aventure, v1.0.2, 244 Mo, iOS 9.0, Jyamma Games)



Hi-Ball Rush est le plus bel hommage qui ait été rendu à Pong, un classique du jeu qui a inspiré et amusé des générations de développeurs et de joueurs. Une ascension à un rythme effréné fait de Hi-Ball Rush un voyage sans fin, où des joueurs du monde entier testent leurs réflexes et leurs compétences stratégiques, en essayant de collecter un maximum de pièces le plus rapidement possible! Qu'est-ce que tu attends? Commence à jouer dès maintenant! Grâce au butin collecté, tu peux personnaliser ton jeu composé d'univers et de skins exclusifs! Sois le meilleur et accède aux rangs les plus élevés! Télécharger le jeu gratuit Hi-Ball Rush





Galactic Conflict 2 (Stratégie, v1.0.7, 180 Mo, iOS 12.4, Bitmen Studios)



Dans l'espace, les conflits prennent des dimensions galactiques ! Découvre les batailles spatiales au déroulement rapide de Galactic Conflict 2 PvP Battle, un RTS plein d'action pour tout stratège de l'espace. Commande ta flotte personnalisée et gagne la bataille contre ton adversaire en ligne. Combine des chasseurs, des corvettes, des frégates et des vaisseaux capitales pour remporter la victoire contre ton adversaire dans des jeux PvP rapides et captivants.



Dans Galactic Conflict 2 PvP Battle, la stratégie et la tactique déterminent la victoire et la défaite. Personnalise ta flotte avec une combinaison gagnante de chasseurs agiles, de corvettes mortelles, de frégates versatiles et de vaisseaux capitaux majestueux. Télécharger le jeu gratuit Galactic Conflict 2





Dadish (Action, v1.02, 42 Mo, iOS 10, Thomas Young)



C'est un radis… et aussi un papa. Ses enfants ont disparu du potager et il a besoin de votre aide pour les retrouver!



Explorez un monde passionnant, affrontez des ennemis sur le thème de la restauration rapide et réunissez Dadish avec ses enfants disparus dans cette aventure de plate-forme difficile.



Par les créateurs de Super Fowlst ! Télécharger le jeu gratuit Dadish





Castle Ramble (Action, v1.0.1, 26 Mo, iOS 8.0, CHORRUS GAMES S.L.)



Castle Ramble est un jeu de plateforme infini pour vos appareils mobiles des développeurs de Unbroken Soul! Entraînez votre roi, personnalisez-le et récupérez votre château des cochons envahisseurs!



Obtenez des tonnes de fonctionnalités gratuitement!

- Améliorez votre armure, vos attaques à distance et vos attaques de mêlée! Ces cochons et leurs gadgets ne sont pas une blague, vous feriez mieux de bien vous préparer si vous voulez obtenir un score élevé!

- 30 armes, 20 couronnes et objets spéciaux pour préparer votre roi dans cette quête!

- Des objets utiles vous aideront en cours de route, des potions pour récupérer des points de vie à la gemme de l'Enfer pour augmenter les dégâts et débloquer des capacités spéciales. Télécharger le jeu gratuit Castle Ramble





Battlecraft (Stratégie / Action, v1.22, 155 Mo, iOS 12.2, Nikola Todorovic)



Battlecraft - Tactics Online est un nouveau type de jeu de stratégie au tour par tour où c'est toujours VOTRE tour! Utilisez votre intelligence pour prédire et déjouer votre adversaire à chaque étape.



Participez à des batailles en ligne face à face dans des matchs rapides et passionnants. Créez votre armée avec plus de 20 héros uniques parmi lesquels choisir et vaincre vos ennemis! Avez-vous ce qu'il faut pour devenir grand maître?

Télécharger le jeu gratuit Battlecraft





Alley (, v1.0.1, 493 Mo, iOS 9.0, goGame Pte Ltd.)



Alley vous met dans la peau d'une petite fille qui est tombée dans un cauchemar apparemment inévitable né de sa peur d'avancer vers l'inconnu. Entourée de ses propres ombres et pièges, aidez-la à atteindre la lumière au bout de l'allée (le nom du jeu) en surmontant courageusement et prudemment ses peurs, étape par étape.



Il s'agit donc d'un jeu de type puzzle / aventure qui est un prétexte pour explorer un mystérieux labyrinthe à l'aide d'un seul doigt. Un tap ou un appui long suffira à vous faire avancer et, espérons, à rester en vie. Ombres, toiles d'araignées et autres pièges entraveront votre chemin, tandis qu'il faudra collectionner des souvenirs, des étoiles et des objets en tout genre qui vous aideront à progresser. Alley contient même des scènes secrètes et des phases bonus, comme un bon vieux Super Mario.



Télécharger le jeu gratuit Alley





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

WHO IS AWESOME (, v1.0.9, 19 Mo, iOS 11.0, Azamat Bayzulaev)



WHO IS AWESOME est une collection de mini-jeux solo, dans laquelle le personnage le plus impressionnant que vous choisissez est en concurrence avec les personnages que vous n'avez pas.



Quatre personnages de différents jeux - Reaper de Peace, Death !, Vladimir de DRAW CHILLY, Knight de OH MY GOD, LOOK AT THIS KNIGHT !, et le Cowboy de Gun Done - sont assis à la même table et essaient de penser plus vite que leurs adversaires .



Le jeu n'a que deux règles

- Règle numéro un: si vous perdez, les autres gagneront.

- Règle numéro deux: si vous gagnez, les autres perdront. Télécharger WHO IS AWESOME à 0,49 €





Veritas (Casse-tête / Aventure, v1.0.2, 654 Mo, iOS 8.0, Glitch Games)



Attendu, le nouveau jeu du studio Glitch Games est arrivé. Nommé Veritas, il s'agit d'une suite spirituelle à l'excellente trilogie Forever Lost.



Mais plutôt que de replonger dans une aventure 2D en point & click, Veritas passe à la vitesse supérieure en apportant un moteur 3D qui nous rappelle les cadors du genre comme The Room.



Dans ce jeu de puzzle narratif, le joueur doit explorer un mode sombre, inquiétant et rempli de mystères afin de comprendre ce qui s'est passé et comment en sortir. Avec vous, un appareil photo qui vous permet de capturer tout ce qui est important : affiches, indices, murs ou de taches de sang. Tout ceci vous sera utile à un moment ou à un autre afin de résoudre des énigmes et reconstituer le mystère.

Télécharger Veritas à 5,49 €





SEN: Seven Eight Nine (Musique / Casse-tête, v1.2, 163 Mo, iOS 10.0, Indie Champions Ltd)



SEN est un jeu de puzzle zen minimaliste sur la reconnaissance de motifs de nombres, de couleurs et de formes.



Les règles du jeu sont enseignées avec un zéro absolu d'instruction - la progression et la conception des niveaux ont été soigneusement équilibrées pour introduire chaque règle, donnant ainsi aux joueurs la sensation de découvrir eux-mêmes les règles.



Comprend des règles faciles à maîtriser difficiles à maîtriser, différents modes de jeu et une bande-son relaxante.... Télécharger SEN: Seven Eight Nine à 3,49 €





Neonimo (Stratégie / Casse-tête, v1.0.2, 64 Mo, iOS 10.0, Chris Williams)



Neonimo est un jeu de stratégie en temps réel où les joueurs placent des tétrominos pour construire un chemin vers la base de leur adversaire, formant des bâtiments, revendiquant la technologie et coupant leur adversaire en cours de route.



Neonimo c'est…

Stratégique

Neonimo rassemble une pléthore de décisions stratégiques et tactiques dans un ensemble compact. Utilisez vos pièces pour créer des bâtiments économiques, revendiquer le territoire et la technologie et perturber les plans de votre adversaire. Télécharger Neonimo à 3,49 €