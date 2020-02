Fortnite : Epic Games déploie une campagne publicitaire mondiale (grosse annonce à venir ?)

Epic Games essaie-t-il de nous dire quelque chose ? Une campagne publicitaire est en cours partout dans le monde, principalement dans les grandes villes. Plusieurs joueurs ont relayé sur les réseaux sociaux avoir aperçu des publicités "Fortnite" sur un fond noir, sans aucune information supplémentaire.

Fortnite est devenu incontournable avec le temps. Beaucoup affirmaient que le jeu d'Epic Games aurait son moment de gloire puis disparaitrait comme de nombreux jeux dans le passé. Cependant, Fortnite a su rester tendance et maintenir une attractivité chez tous ses joueurs grâce notamment à sa capacité de se renouveler.

Nouvelles armes, nouvelles maps, des événements qui font le buzz... Ce que sait aussi faire Epic Games c'est du marketing ! L'entreprise connaît précisément les ficelles à tirer pour attirer les nouveaux joueurs ou faire revenir d'anciens fidèles qui ont abandonné le jeu.



Justement, depuis plusieurs jours des photos se multiplient sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Des joueurs Fortnite se baladent dans les rues de grandes villes comme Tokyo ou Rio de Janeiro et aperçoivent de grandes affiches "Fortnite" avec un logo blanc sur un fond noir.

Aucune information, aucun détail et une question qui persiste "pourquoi ?".

Le rapprochement le plus probable qu'on peut faire avec cette campagne publicitaire, c'est le lancement de la saison 2 du chapitre 2 qui va avoir lieu courant la journée du 20 février.

Des affiches ont également été aperçues dans des rues parisiennes.



Le twittos FortTory a relayé une publicité en vidéo dans une station de métro au Brésil. Une publicité Fortnite simulant un problème d'affichage et une main sur le logo Fortnite. Juste en dessous, on peut trouver un numéro de téléphone (21)3500-8947. La personne à l'origine de la découverte a appelé le numéro et a eu une voix qui lui a dit :

" Oui monsieur. Les agents ont été appelés. La carte pour accéder au coffre-fort est achetée ".

Serait-ce un indice sur l'une des nouveautés de la saison 2 de ce chapitre 2 ?

Nous avons essayé d'appeler le numéro à la rédaction d'iPhoneSoft, mais l'appel n'a pu aboutir malgré plusieurs essais.

A sort of ad for Fortnite showed up at a metro station in Brazil. When you call the phone number, it says this:



Yes sir

The agents were called

Card to access the safe(vault) purchased



Potential ARG?



