Cyber Drive : les voitures volantes débarquent le 10 mars

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Si vous êtes des années 80 ou 90, tout comme moi on a dû vous nourrir aux films classiques qui imaginaient l'arrivée de l'année 2000 comme une révolution technologique. Robots, armes révolutionnaires et voitures volantes : voilà ce qui devait nous attendre au commencement du nouveau millénaire.



Hélas, on semble bien loin de tout ça, mais heureusement, les jeux vidéo nous permettent d'avoir un aperçu de cette nouvelle ère. C'est le cas du jeu Cyber Drive (v1.1, 35 Mo, iOS 8.0), développé par Popa Radu, qui nous plonge dans la ville du futur de fort belle façon.



Cyber Drive : devenez un pilote du futur

Les voitures volantes m'ont toujours fait rêver : imaginez ne plus avoir les limites fixées par les routes, mais également pouvoir rejoindre un point défini sans s'encombrer de virages. Pas mal, non ?



Le jeu Cyber Drive lui, nous amène cette réalité, en proposant un jeu où vous conduisez une voiture volante et décidez soudainement de ne pas suivre les règles. Alors oui, c'est le chaos si tout le monde fait ça, mais c'est ce qui amène un certain potentiel.



On parle d'un jeu de type runner dans lequel il faudra aller le plus loin possible tout en mettant la main sur des bonus permettant de débloquer de nouveaux véhicules.



Sortie prévue le 10 mars, sous forme d'un free-to-play !

Télécharger le jeu Cyber Drive