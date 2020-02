Un premier benchmark du nouveau MacBook Pro 14 pouces 2020

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple devrait lancer plusieurs nouveaux produits en 2020, dont un tout nouveau MacBook Pro de 14 pouces pour remplacer la version 13 pouces actuelles. Et la machine semble déjà prête puisqu’un premier benchmark réalisé sur 3DMark Time permet de se faire une idée des performances.

Le MacBook Pro 16 pouces 2019

Le nouveau MacBook Pro se montre

Le nouvel ordinateur portable d’Apple ferait comme le dernier MacBook Pro 16 pouces en embarquant plusieurs nouveautés. Alors que le benchmark ne permet pas de vérifier que le clavier ciseaux est de retour ou que l’écran réduit ses bordures, par contre nous constatons que le futur MBP 13 ou 14 pouces embarque un processeur Intel Ice Lake de 10e génération.



Le modèle testé est équipé de la puce Intel Core i7-1068NG7 quad-core cadencée à 2,3 GHz et capable de monter en turbo boost jusqu’à 4,1 GHz. Outre ce gros cœur, le futur MacBook Pro d’Apple affiche 32 Go de RAM et 2 To de stockage SSD.

2020 13" Macbook Pro

> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W

> 32GB of RAM

> 2TB SSD pic.twitter.com/o4k6ymc6oJ — _rogame (@_rogame) February 15, 2020



Le gain de performances qui est résulte est de 12% par rapport au MacBook Pro 13 pouces 2019 et même de 30% sur la partie graphique. Mais la machine citée accuse logiquement le coup avec ses processeurs de 8ème génération Coffee Lake.

Reste plus qu’à attendre la présentation du nouveau MacBook Pro de 13 ou 14 pouces qui est attendu pour mars 2020, aux côtés des iPhone 9, iPad Pro 2020 et autres accessoires à venir.

Enfin, il se murmure même que la firme de Cupertino compte mettre à jour son MacBook Pro de 16 pouces avec les memes processeurs Ice Lake en fin d’année.