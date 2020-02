Microsoft partage les détails techniques de la Xbox Series X

Alban Martin

Si vous attendez de pied ferme la prochaine génération de consoles qui sortira à la fin de l'année, vous suivez donc forcément de près la moindre information concernant la partie technique de la Xbox Series X et de la Playstation 5. Alors que la dernière est encore très discrète, la première est largement connue. Pour ne rien rater, Microsoft vient de publier une longue interview de Phil Spencer qui dirige la section Xbox.

Xbox X : la puissance ne fait pas tout

Par rapport à la précédente génération, la Xbox Series X présente un meilleur équilibre entre puissance et vitesse au cœur même de sa conception, de quoi délivrer des expériences incroyables, vivantes et dynamiques, et pour limiter tous les éléments qui pourraient vous en distraire. En gros, tout est "focus" sur l'expérience de jeu.

Processeur de Nouvelle Génération :

La Xbox Series X est forcément la console la plus puissante de Microsoft, alimentée par un processeur custom designed, tirant le maximum des toutes dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD. Elle délivre quasiement quatre fois la puissance de calcul d’une Xbox One et permet aux développeurs d’exploiter les 12 téraflops de puissance du GPU, soit le double de la Xbox One X et plus de huit fois plus que la Xbox One originale. La Xbox Series X offre donc des framerates plus élevés, des univers de jeux plus conséquents, plus sophistiqués, et une expérience plus immersive.

Variable Rate Shading (VRS) :

Le format breveté de VRS donne la possibilité aux développeurs d’utiliser plus efficacement la puissance totale de la Xbox Series X. Plutôt que d’utiliser chaque cycle du GPU uniformément pour chaque pixel à l’écran, ils peuvent désormais prioriser des effets individuels sur des personnages ou des objets particuliers. C'est un game changer qui permet d'avoir un framerate plus stable et une meilleure résolution, sans aucun impact sur la qualité de l’image finale.

Hardware-accelerated DirectX Raytracing :

Le Raytracing permet d'avoir des environnements plus dynamiques et réalistes. Le DirectX Raytracing accéléré matériellement est une première sur console, mais Sony a promis la même chose avec des effets de lumières, des réflexions et une acoustique réalistes en temps-réel.

Tout pour l'immersion des joueurs

L'un des enjeux de la nouvelle Xbox est "plus de jeu, moins d’attente". Tout a été pensé pour avoir une latence la plus faible possible afin d’améliorer l’immersion et la précision. L’équipe de Microsoft a analysé chaque étape entre le joueur et le jeu, de la manette à la console en passant par son moyen d’affichage, et a cherché des solutions pour rendre le tout plus simple et plus rapide. Voici les différents points :

Stockage SSD :

Le stockage SSD permet de réduire les temps de chargement de manière drastique, avec des univers de jeu plus larges et dynamiques. Tout sera plus fluide que jamais, comme chez Sony.

Quick Resume :

La nouvelle fonctionnalité « Quick Resume » permet de mettre en pause tous vos jeux, sans avoir besoin de relancer la totalité du titre quand vous voulez reprendre une partie.

Dynamic Latency Input (DLI) :

La manette Xbox Wireless tire déjà le maximum du protocole propriétaire de communication sans fil au moment de la connexion à la console. Avec le DLI, la synchronisation entre la manette et l'écran est encore plus optimisée.

HDMI 2.1 :

Associé au HDMI forum et aux fabricants de téléviseurs, Microsoft assure garantir la meilleure expérience gaming possible au travers de fonctionnalités comme le « Auto Low Latency Mode » (ALLM) et le « Variable Refresh Rate » (VRR). L’ALLM est déjà présent sur Xbox One et permet de régler automatiquement le moyen d’affichage à son mode de latence le plus faible. VRR synchronise lui le taux de rafraîchissement selon l'action dans le jeu, pour assurer la meilleure expérience visuelle.

Affichage à 120 images par seconde :

Avec un support de l’affichage allant jusqu’à 120 FPS, la Xbox Series X permet aux développeurs d’excéder un rendu standard à 60 FPS en faveur d’un réalisme toujours plus grand ou d’une action toujours plus rapide. Sony annonce indirectement du 240 FPS, pas sûr que Microsoft puisse suivre...

Rétrocompatibilité

Si la Xbox Series X mise sur l'avenir, elle n'oublie pas les anciens jeux en supportant les jeux de Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Ils profiteront de chargements plus rapides et plus fluide. Certains seront même plus beaux.



De même, la technologie « Smart Delivery » vous permet de n'acheter un titre qu’une seule fois – que ce soit sur Xbox One ou Xbox Series X. Une bonne initiative pour les joueurs et leur porte-monnaie.



En attendant la sortie officielle, la Xbox Series X se dévoile donc grandement depuis sa présentation fin 2019.

Xbox Series X en vidéo

Enfin, voici la vidéo partagée :

