Stardew Valley : la grosse mise à jour 1.4 est là !

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

En novembre dernier, nous vous annoncions que l'excellent jeu Stardew Valley (v1.4.5.140, 350 Mo, iOS 10.0) s'apprêtait à se mettre à jour dans une version 1.4 remplie de nouveautés.



C'est l'automne dernier que les joueurs ont pu mettre la main dessus, ou presque... Car oui, l'update concernait uniquement, dans un premier temps, la version Windows, Mac et Linux.



La belle nouvelle, c'est qu'elle vient pointer le bout de son nez dès à présent sur l'App Store et le Play Store, l'occasion de faire le plein de nouveautés.

Stardew Valley lance sa version 1.4

La voilà, enfin, cette version 1.4 ! Très attendue par les joueurs, on parle d'une update importante, avec notamment un nouveau mystère de fin de jeu, des étangs à poissons, une nouvelle carte de ferme, 60 nouveaux éléments, 14 nouveaux morceaux de musique, des améliorations massives pour les collections, et bien plus encore.



L'autre grosse nouveauté, c'est la possibilité de transférer des sauvegardes entre iOS et PC et d'apporter tous les nouveaux contenus et fonctionnalités des versions.



Bien sûr, la mise à jour est gratuite pour tous les possesseurs du jeu et corrigera de nombreux bugs rencontrés ! Si vous ne possédez pas encore Stardew Valley, profitez-en, il est actuellement en promotion !

Télécharger Stardew Valley à 5,49 €