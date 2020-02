Cloud gaming : Shadow a été supprimé de l’App Store par Apple

Medhi Naitmazi

La révolution du jeu vidéo via le cloud gaming vient de prendre du plomb dans l’aile puisque le service Shadow sur iOS a été tout simplement supprimé de l’App Store par Apple.



Disponible sur iPhone et iPad depuis quelques mois, Shadow n’aura pas fait long feu.

Shadow n’aurait pas suivi les règles de l’App Store

Shadow permettait d’avoir un Pc surpuissant dans le cloud et de jouer sur iOS et tvOS avec une simple connexion internet. Mais depuis cette nuit, l’app n’est pas disponible au téléchargement. Si vous l’aviez déjà, pas de souci, sinon il faudra patienter, voire prier.



Shadow a expliqué la situation sur Reddit :

Nous étudions actuellement la situation et nous travaillerons sur un plan pour proposer à nouveau Shadow à chacun d’entre vous, utilisateurs de téléphones portables, dès que possible !

Selon Shadow, le retrait par Apple est du au « non-respect d’une partie spécifique aux règles de l’App Store ».

Sans détail, nous ne pouvons que spéculer. Apple n’aime pas les apps de streaming pour les jeux vidéo, elle la déjà prouvé en refusant pendant longtemps Steam Link, et plus récemment GeForce Now qui n’est toujours pas là.



De plus, Shadow faisant son système d’abonnement hors de la plateforme, cela donne une raison valable pour Apple qui n’aime pas perdre ses 30% de commission. On parle notamment des jeux disponibles via Steam au sein du service.



Il faut savoir également que Shadow permet d’avoir un véritable PC sous Windows 10, avec toutes les possibilités que cela implique. De quoi dévoyer l’utilisation première de l’app et enfreindre les règles.



L’application de Shadow reste accessible sur Mac, Windows, Linux et Android.

