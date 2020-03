Snake Core : le célèbre serpent inspire le studio Orangepixel

Il y a 14 min

Guillaume Gabriel

Réagir

Si vous êtes né dans le début des années 90 et avant, vous avez connu les premiers téléphones portables pour les particuliers. L'un des acteurs les plus marquants de l'époque n'est autre qu'un certain Nokia, qui a commercialisé le célèbre 3310 avec, en son sein, un jeu qui aura chamboulé tout le marché...



Vous l'aurez reconnu au travers des premières lignes, on parle de Snake, jeu pixelisé dans lequel on devait guider un serpent dans un petit niveau carré et ramasser le plus de pommes possible. Seul bémol, plus vous en mangez, plus le serpent grandit, et plus il est difficile de ne pas se mordre la queue ou de se prendre un mur...



Depuis, la hype est un peu retombé, mais des studios continuent à faire revivre le serpent au travers de nouvelles créations : on pense notamment à Snake Rivals, le Battle Royale du genre.

Snake Core fait revivre le célèbre serpent sur iPhone et iPad

Un autre studio qui semble s'inspirer du genre c'est Orangepixel, qui s'apprête à relâcher un jeu du nom de Snake Core. Comme le montre le trailer ci-dessus, on guide une troupe de soldats en file indienne qui grandit au fur et à mesure des recrues. Votre but ? Faire face à une invasion extraterrestre dans différents modes de jeu, avec une carte multi-itinéraires qui permet au joueur de décider de son propre itinéraire.



En ce qui concerne la date de sortie du jeu, Orangepixel annonce que la première bêta de Snake Core est "TRÈS proche" sur iOS.